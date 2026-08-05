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05. augusta 2026
Polícia zavádza pre festival Lovestream dopravné obmedzenia, vodičom odporúča alternatívne trasy
Tagy: Bratislava - Rača bratislavská polícia Cestná premávka Dopravné obmedzenia Dopravné obmedzenia v Bratislave Festival Lovestream hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Lovestream Lovestream festival Opatrenia Vajnory
Polícia bude zabezpečovať ochranu verejného poriadku a dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky počas trvania festivalu.
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5.8.2026 (SITA.sk) - Polícia bude zabezpečovať ochranu verejného poriadku a dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky počas trvania festivalu.
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave pripravuje dopravné a bezpečnostné opatrenia v súvislosti s Festivalom Lovestream 2026, ktorý sa uskutoční od piatku 7. augusta do nedele 9. augusta v areáli Starého letiska vo Vajnoroch.
Ako informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková, polícia bude zabezpečovať ochranu verejného poriadku a dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky počas trvania festivalu.
„V súvislosti s týmto podujatím žiadame vodičov, aby rešpektovali prenosné dopravné značenie, ako aj pokyny policajtov,“ vyzýva polícia.
Bratislavský Krajský dopravný inšpektorát upozorňuje na obojsmerné uzávery ulíc pre tranzitnú dopravu v okolí podujatia počas piatka až nedele vždy od 14:00 do 24:00. Dôvodom je predpokladaný vysoký počet vozidiel smerujúcich na dočasné parkovacie a odstavné plochy a snaha zachovať prejazdnosť miestnych komunikácií.
Uzávery sa týkajú týchto úsekov ciest od križovatky ulice Pri starom letisku po okružnú križovatku pred Vajnorským nadjazdom, pričom obchádzka povedie po Príjazdnej ulici obojsmerne, a tiež od Rybničnej ulice po okružnú križovatku pred Vajnorským nadjazdom s obchádzkou cez križovatku cesty I/61 s ulicou Pri mlyne a po Roľníckej ulici späť po Rybničnej smer Bratislava - Rača.
Na uzavreté úseky budú mať povolený vjazd len návštevníci podujatia, verejná autobusová doprava, vozidlá s povolením organizátora a označené vozidlá prevážajúce osoby so zdravotným postihnutím.
Polícia vyzýva vodičov, ktorí nemajú v pláne navštíviť festival, aby využili alternatívne trasy mimo mestskej časti Vajnory, čím pomôžu predísť dopravným komplikáciám.
Účastníkom festivalu bude k dispozícii posilnená kyvadlová autobusová doprava a železničná doprava zabezpečená organizátorom pre pohodlný prístup k miestu konania podujatia.
„V súvislosti s podujatím Lovestream žiadame všetkých vodičov, aby dôsledne rešpektovali vyznačené dopravné značenie a riadili sa pokynmi policajtov na mieste. Ich spolupráca je kľúčová pre bezpečnosť a plynulosť dopravy počas trvania festivalu,“ dodala Šimková.
Zdroj: SITA.sk - Polícia zavádza pre festival Lovestream dopravné obmedzenia, vodičom odporúča alternatívne trasy © SITA Všetky práva vyhradené.
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave pripravuje dopravné a bezpečnostné opatrenia v súvislosti s Festivalom Lovestream 2026, ktorý sa uskutoční od piatku 7. augusta do nedele 9. augusta v areáli Starého letiska vo Vajnoroch.
Ako informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková, polícia bude zabezpečovať ochranu verejného poriadku a dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky počas trvania festivalu.
„V súvislosti s týmto podujatím žiadame vodičov, aby rešpektovali prenosné dopravné značenie, ako aj pokyny policajtov,“ vyzýva polícia.
Uzávery pre tranzitnú dopravu
Bratislavský Krajský dopravný inšpektorát upozorňuje na obojsmerné uzávery ulíc pre tranzitnú dopravu v okolí podujatia počas piatka až nedele vždy od 14:00 do 24:00. Dôvodom je predpokladaný vysoký počet vozidiel smerujúcich na dočasné parkovacie a odstavné plochy a snaha zachovať prejazdnosť miestnych komunikácií.
Uzávery sa týkajú týchto úsekov ciest od križovatky ulice Pri starom letisku po okružnú križovatku pred Vajnorským nadjazdom, pričom obchádzka povedie po Príjazdnej ulici obojsmerne, a tiež od Rybničnej ulice po okružnú križovatku pred Vajnorským nadjazdom s obchádzkou cez križovatku cesty I/61 s ulicou Pri mlyne a po Roľníckej ulici späť po Rybničnej smer Bratislava - Rača.
Alternatívne trasy pre vodičov
Na uzavreté úseky budú mať povolený vjazd len návštevníci podujatia, verejná autobusová doprava, vozidlá s povolením organizátora a označené vozidlá prevážajúce osoby so zdravotným postihnutím.
Polícia vyzýva vodičov, ktorí nemajú v pláne navštíviť festival, aby využili alternatívne trasy mimo mestskej časti Vajnory, čím pomôžu predísť dopravným komplikáciám.
Účastníkom festivalu bude k dispozícii posilnená kyvadlová autobusová doprava a železničná doprava zabezpečená organizátorom pre pohodlný prístup k miestu konania podujatia.
„V súvislosti s podujatím Lovestream žiadame všetkých vodičov, aby dôsledne rešpektovali vyznačené dopravné značenie a riadili sa pokynmi policajtov na mieste. Ich spolupráca je kľúčová pre bezpečnosť a plynulosť dopravy počas trvania festivalu,“ dodala Šimková.
Zdroj: SITA.sk - Polícia zavádza pre festival Lovestream dopravné obmedzenia, vodičom odporúča alternatívne trasy © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bratislava - Rača bratislavská polícia Cestná premávka Dopravné obmedzenia Dopravné obmedzenia v Bratislave Festival Lovestream hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Lovestream Lovestream festival Opatrenia Vajnory
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