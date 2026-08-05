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05. augusta 2026
Lučenec začal obnovu historickej zbrojnice, vzniknú v nej moderné priestory mestského múzea
Tagy: Eurofondy historická budova Modernizácia obnova kultúrnych pamiatok Program Slovensko Rekonštrukcia budovy
Mestu sa vďaka verejnému obstarávaniu podarilo vysúťažiť nižšiu cenu, a to niečo málo cez 744-tisíc eur s DPH. Mesto Lučenec začalo komplexnú rekonštrukciu historickej bývalej ...
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5.8.2026 (SITA.sk) - Mestu sa vďaka verejnému obstarávaniu podarilo vysúťažiť nižšiu cenu, a to niečo málo cez 744-tisíc eur s DPH.
Mesto Lučenec začalo komplexnú rekonštrukciu historickej bývalej zbrojnice, významnej národnej kultúrnej pamiatky z 19. storočia, ktorá sa nachádza v pamiatkovej zóne na Ulici Dr. Herza v areáli historickej radnice. Projekt, financovaný prevažne z eurofondov, má za cieľ vytvoriť moderné múzejné priestory s rozšírenými výstavnými i technickými kapacitami Mestského múzea Lučenec.
Ako informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová, po odovzdaní staveniska sa rozbehli stavebné práce realizované spoločnosťou Costruo, spol. s r. o. Mestu sa podarilo na obnovu objektu získať dotáciu viac ako 813-tisíc eur, pričom celkové oprávnené výdavky boli stanovené na takmer 884-tisíc eur.
Mestu sa však vďaka verejnému obstarávaniu podarilo vysúťažiť nižšiu cenu, a to niečo málo cez 744-tisíc eur s DPH. Financovanie je zabezpečené prostredníctvom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci Programu Slovensko, pričom mesto sa na financovaní podieľa iba ôsmimi percentami.
Rekonštrukcia zahŕňa sanáciu konštrukcií, odstránenie statických porúch, obnovu fasády, výmenu okien a dverí, úpravy vnútornej dispozície, nové podlahy a komplexnú modernizáciu elektroinštalácie vrátane zabezpečovacieho a kamerového systému. Ďalej budú zrekonštruované rozvody vody, kanalizácie a vykurovania, prebehne obnova komínov, výmena strešnej konštrukcie, krytiny, strešných okien a odkvapového systému, ako aj spevnenie plochy dvora v areáli. Pri rekonštrukcii budú rešpektovať požiadavky pamiatkovej ochrany, zdôraznila Bobaľová.
Obnovená zbrojnica nebude len zachránenou historickou pamiatkou, ale aj živým kultúrnym priestorom, ktorý prispeje k oživeniu kultúrneho života v Lučenci. Rozšíri možnosti Mestského múzea Lučenec v prezentácii dejín mesta, významných osobností a udalostí, ktoré formovali jeho identitu. Projekt významne zatraktívni historické centrum mesta a vytvorí kvalitné zázemie pre expozície, podujatia i sprievodné programy pre obyvateľov a návštevníkov.
„Zodpovedná správa majetku mesta a systematické investície do jeho obnovy patria medzi naše dlhodobé priority. Aj tento projekt je dôkazom, že aktívnym prístupom vieme zachraňovať kultúrne dedičstvo a zároveň ho zmysluplne sprístupňovať verejnosti. Teší ma, že sa nám darí získavať finančné prostriedky z externých zdrojov, vďaka ktorým môžeme realizovať projekty, ktoré by boli výlučne z mestského rozpočtu len veľmi ťažko uskutočniteľné," uviedla primátorka Lučenca Alexandra Pivková.
Zdroj: SITA.sk - Lučenec začal obnovu historickej zbrojnice, vzniknú v nej moderné priestory mestského múzea © SITA Všetky práva vyhradené.
Mesto Lučenec začalo komplexnú rekonštrukciu historickej bývalej zbrojnice, významnej národnej kultúrnej pamiatky z 19. storočia, ktorá sa nachádza v pamiatkovej zóne na Ulici Dr. Herza v areáli historickej radnice. Projekt, financovaný prevažne z eurofondov, má za cieľ vytvoriť moderné múzejné priestory s rozšírenými výstavnými i technickými kapacitami Mestského múzea Lučenec.
Financovanie projektu
Ako informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová, po odovzdaní staveniska sa rozbehli stavebné práce realizované spoločnosťou Costruo, spol. s r. o. Mestu sa podarilo na obnovu objektu získať dotáciu viac ako 813-tisíc eur, pričom celkové oprávnené výdavky boli stanovené na takmer 884-tisíc eur.
Mestu sa však vďaka verejnému obstarávaniu podarilo vysúťažiť nižšiu cenu, a to niečo málo cez 744-tisíc eur s DPH. Financovanie je zabezpečené prostredníctvom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci Programu Slovensko, pričom mesto sa na financovaní podieľa iba ôsmimi percentami.
Komplexná obnova
Rekonštrukcia zahŕňa sanáciu konštrukcií, odstránenie statických porúch, obnovu fasády, výmenu okien a dverí, úpravy vnútornej dispozície, nové podlahy a komplexnú modernizáciu elektroinštalácie vrátane zabezpečovacieho a kamerového systému. Ďalej budú zrekonštruované rozvody vody, kanalizácie a vykurovania, prebehne obnova komínov, výmena strešnej konštrukcie, krytiny, strešných okien a odkvapového systému, ako aj spevnenie plochy dvora v areáli. Pri rekonštrukcii budú rešpektovať požiadavky pamiatkovej ochrany, zdôraznila Bobaľová.
Obnovená zbrojnica nebude len zachránenou historickou pamiatkou, ale aj živým kultúrnym priestorom, ktorý prispeje k oživeniu kultúrneho života v Lučenci. Rozšíri možnosti Mestského múzea Lučenec v prezentácii dejín mesta, významných osobností a udalostí, ktoré formovali jeho identitu. Projekt významne zatraktívni historické centrum mesta a vytvorí kvalitné zázemie pre expozície, podujatia i sprievodné programy pre obyvateľov a návštevníkov.
„Zodpovedná správa majetku mesta a systematické investície do jeho obnovy patria medzi naše dlhodobé priority. Aj tento projekt je dôkazom, že aktívnym prístupom vieme zachraňovať kultúrne dedičstvo a zároveň ho zmysluplne sprístupňovať verejnosti. Teší ma, že sa nám darí získavať finančné prostriedky z externých zdrojov, vďaka ktorým môžeme realizovať projekty, ktoré by boli výlučne z mestského rozpočtu len veľmi ťažko uskutočniteľné," uviedla primátorka Lučenca Alexandra Pivková.
Zdroj: SITA.sk - Lučenec začal obnovu historickej zbrojnice, vzniknú v nej moderné priestory mestského múzea © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Eurofondy historická budova Modernizácia obnova kultúrnych pamiatok Program Slovensko Rekonštrukcia budovy
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