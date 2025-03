Polícia žiada verejnosť o pomoc v súvislosti s vraždou v Ivanke pri Dunaji 

25.3.2025 (SITA.sk) - Polícia v súvislosti s vraždou v Ivanke pri Dunaji žiada verejnosť o informácie a spoluprácu. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff . Ako priblížil, polícia zaznamenala na sociálnych sieťach občanov, ktorí by mohli disponovať informáciami v súvislosti s incidentom. Tieto informácie by mohli byť významné pre proces vyšetrovania.Policajti vyzvali občanov, ktorí boli priamymi svedkami incidentu, aby kontaktovali políciu. Súčasne sa to týka aj občanov, ktorí majú osobnú skúsenosť alebo sa dostali do konfliktu na danom mieste alebo v jeho blízkosti s kýmkoľvek v súvislosti s venčením psa či použitím pozemnej komunikácie pešo alebo motorovým vozidlom. Svedkovia políciu môžu kontaktovať prostredníctvom súkromnej správy na facebookovom profile bratislavskej polície, telefonicky na bezplatnom čísle 158, prípadne osobne na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru.Viaceré policajné hliadky v piatok 21. marca zasahovali v blízkosti pamätníka generála Milana Rastislava Štefánika v Ivanke pri Dunaji v okrese Senec, kde došlo k incidentu medzi dvoma mužmi. Podľa doposiaľ zistených informácií jeden z mužov utrpel strelné poranenie hlavy a zraneniu na mieste podľahol. Polícia na mieste obmedzila na slobode 56-ročného muža. V súvislosti s incidentom v Ivanke pri Dunaji začala polícia trestné stíhanie pre vraždu.