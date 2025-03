Poslanci ohrozujú dôstojnosť a práva LGBTI+ ľudí, občianske združenie odovzdalo do parlamentu výzvu

Zásah do dôstojnosti

Vyvrátené štúdiami

Vzdelávanie o sexualite

25.3.2025 (SITA.sk) - Občianske združenie Saplinq odovzdalo do parlamentu výzvu poslancom na odmietnutie zmien Ústavy SR, ktoré ohrozujú dôstojnosť a práva LGBTI+ ľudí. Združenie tak urobilo v pondelok 24. marca, pričom výzvu podpísalo viac ako 1 600 ľudí, z ktorých mnohí využili aj možnosť zanechať poslancom odkaz.Riaditeľ združenia Róbert Furiel priblížil, že najčastejšie sa opakujúcou témou v odkazoch bola výzva na riešenie skutočných problémov SR, ako je napríklad kríza v zdravotníctve a znižujúca sa životná úroveň. Z odkazov podľa neho cítiť aj pohoršenie z redukcie práv LGBTI+ ľudí na kultúrno-etickú otázku.„Viacerí žiadali poslancov, aby nevracali Slovensko do minulosti a aby neignorovali vedecké poznatky. Apelovali tiež na ich empatiu a ľudskosť,“ doplnil Furiel. Okrem výzvy a odkazov poslanci od združenia dostali aj príručku rešpektujúceho a inkluzívneho jazyka.Furiel spresnil, že ide o malú brožúrku, ktorej preštudovanie zaberie síce niekoľko minút, ale jej dopad na úroveň diskusie v parlamente o právach a životoch LGBTI+ ľudí môže byť podstatný. Združenie ďalej upozornilo, že vládny návrh, ako aj návrh z dielne kresťanských demokratov negatívne zasahujú do dôstojnosti LGBTI+ ľudí na Slovensku, do och práva na súkromie a rodinný život. Rovnako podľa združenia bránia aj vzdelávaniu v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami.„Zakotvenie uznania len dvoch pohlaví a možnosť jeho zmeny len zo závažných dôvodov pootvára dvere budúcemu znemožneniu tranzícií transrodových ľudí. Dôvodová správa návrhu uvádza ako príklad závažného dôvodu na zmenu pohlavia chybu pri jeho určení pri narodení, ktorá bola preukázaná genetickým testom,“ doplnilo združenie a pripomenulo, že podobné pokusy tu už boli v roku 2023 a boli kritizované slovenskými odbornými lekárskymi spoločnosťami a tiež Radou Európy „Za konštatáciou, že otcom dieťaťa je muž a matkou dieťaťa je žena, resp., že dieťa si môžu osvojiť len manželia, vidíme zámer postaviť ústavné mantinely zrovnoprávneniu rodičovstva LGBTI+ párov prostredníctvom bežného zákona alebo judikatúry. Dôvod, ktorý uvádzajú navrhovatelia zmien, t.j. ochrana zdravého vývoja detí, bol vyvrátený mnohými štúdiami,“ upozornilo združenie Saplinq.V tejto súvislosti združenie pripomenulo, že Americká psychologická asociácia vydala v roku 2020 stanovisko, kde na základe prehľadu mnohých výskumov konštatovala, že deti LGBTI+ rodičov prosperujú rovnako dobre ako deti heterosexuálnych rodičov. Rovnako združenie upozornilo aj na štúdie, ktoré dlhodobo ukazujú, že vzdelávacie programy o sexualite vedú napríklad k neskoršiemu začatiu so sexuálnym životom a lepšej pripravenosti naň, nižšiemu počtu tehotenstiev a interrupcií u mladistvých.Takisto vedú k poklesu sexuálne prenosných infekcií u ľudí vo veku 15 - 24 rokov, poklesu výskytu sexuálneho zneužívania či k poklesu homo-negatívneho správania. Združenie to uviedlo v reakcii na zavedenie povinného súhlasu rodičov s výchovou a vzdelaním v oblasti formovania intímneho života a sexuálneho správania, čo podľa združenia mládeži škodí a nechráni ich.