Polícia zmierni náhodné kontroly po vstupe na územie Slovenska cez vnútorné hranice EÚ

7.6.2021 (Webnoviny.sk) - Policajný zbor (PZ) bude na základe vývoja bezpečnostnej a epidemickej situácie na území SR a v susedných štátoch naďalej zmierňovať náhodné kontroly dodržiavania karanténnych povinností po vstupe na územie SR cez vnútorné hranice EÚ.V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Bárdyová . Ako dodala, napriek tomu budú na bývalých hraničných priechodoch vykonávať sporadicky krátkodobé, cielené kontroly dodržiavania protipandemických opatrení.PZ od utorka 8. júna zmierni intenzitu preventívno-bezpečnostných kontrol na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 vyplývajúcich z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) po vstupe na územie SR a cestovného semaforu na vnútorných hraniciach SR s Maďarskom, Rakúskom, Českom a Poľskom.Rovnako to platí aj na medzinárodných letiskách. „Zároveň upozorňujeme, že aj napriek tomu sú osoby povinné dodržiavať platné opatrenia ustanovené vyhláškou ÚVZ SR," podotkla Bárdyová.SR nebude od utorka obmedzovať vstup osôb cez malé cestné priechody a iné turistické cesty z Poľskej republiky a Českej republiky. Obmedzenia ostávajú na hraniciach s Maďarskom, keďže maďarská strana oproti predchádzajúcemu obdobiu otvorila iba hraničný priechod Tachty - Cered v čase od 7:00 do 9:00 a od 16:00 do 18:00.