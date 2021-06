Hygienici upozorňujú na nebezpečné farby na tvár aj výrobok na bielenie zubov, môžu podráždiť telo

Niektoré farby sú vyhovujúce

Problematický aj opaľovací olej

7.6.2021 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) upozorňuje na nebezpečné farby na tvár a výrobok na bielenie zubov. Do systému rýchleho výstražného systému pre nepotravinárske výrobky (RAPEX) ich nahlásili kontrolné orgány v Dánsku, Írsku a v Českej republike (ČR).Informácie poskytol Marek Eliáš z odboru komunikácie ÚVZ SR. Uvedené výrobky sa môžu nachádzať aj na Slovensku.V súprave na maľovanie tváre Natural Face Paint značky Natural Earth Paint pôvodom zo Spojených štátov amerických, konkrétne vo farbách žltá, červená a modrá, zistili prítomnosť aeróbnych mezofilných baktérií. Výrobok tak predstavuje mikrobiologické riziko.„Ak výrobok prichádza do styku so sliznicami, alebo ak sa používa na poškodenú pokožku, môže spôsobiť infekciu alebo podráždenie,“ vysvetlilo ÚVZ SR. Farby zelená, čierna a biela normou stanoveným limitom vyhoveli.Výrobok na bielenie zubov Teeth Whitening Kit from HiSmile Teeth Whitening K značky HiSmile z Austrálie obsahuje látku, ktorú výrobca neuviedol v zozname jeho zložiek. Hygienici upozornili, že prítomnosť danej látky môže vo vyššej koncentrácii spôsobiť podráždenie ústnej sliznice.Problematický je aj opaľovací olej Natural suntan oil with mineral filters, SPF 30 značky Alta Herba pôvodom z ČR. Ten totiž podľa skúšky na stanovenie slnečného ochranného faktúra neposkytuje deklarovanú ochranu.