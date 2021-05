Polícii minulý rok chýbalo vyše dvetisíc príslušníkov, málo bolo aj hasičov a horských záchranárov

Polícii chýbajú zamestnanci

Pandémia ovplyvnila aj výdavky rezortu

29.5.2021 (Webnoviny.sk) - Policajnému zboru SR v minulom roku chýbalo viac ako 2 000 príslušníkov. Vyplýva to z Návrhu záverečného účtu Ministerstva vnútra SR za rok 2020, ktorý vzala vláda na vedomie.Podľa dokumentu malo MV SR pre rok 2020 schválený limit počtu zamestnancov na úrovni 52 344 osôb. Z tohto počtu malo byť 23 942 príslušníkov Policajného zboru (PZ), 4 326 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) , 163 príslušníkov Horskej záchrannej služby (HZS), 8 766 zamestnancov v štátnej službe a 15 147 ostatných zamestnancov. Skutočný priemerný počet zamestnancov k 31. decembru však podľa rezortu dosiahol 48 906 osôb.„K najvýraznejšiemu neplneniu stavov došlo pri príslušníkoch PZ, a to o 2 251 osôb," uvádza sa v materiáli s tým, že rezortu napríklad chýbalo aj 202 príslušníkov HaZZ a šesť príslušníkov HZS.Celkové výdavky rezortu vnútra za rok 2020 podľa dokumentu predstavujú sumu 3 330 032 014 eur, aj keď pôvodne boli v rámci štátneho rozpočtu vyčíslené na 2 919 063 320 eur.Zmena podľa ministerstva súvisela najmä s kompenzáciou výdavkov ovplyvnených pandémiou ochorenia COVID-19, konkrétne s protiepidemiologickými opatreniami a posilnením činností záchranných zložiek, zabezpečením nevyhnutných ochranných pracovných prostriedkov, odevov a dezinfekcie alebo so službami spojenými s ubytovaním repatriantov v karanténnych zariadeniach.