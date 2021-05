Lukašenko má v kauze „únosu“ lietadla Putinovu podporu, šéf Kremľa označil ohlasy Západu za citové výlevy

EÚ uvalila na Bielorusko sankcie

Dvojaký meter Európskej únie

Lukašenko je ľahkou korisťou Moskvy

29.5.2021 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin odmietol pobúrenie Západu v súvislosti s minulotýždňovým presmerovaním lietadla spoločnosti Ryanair do bieloruskej metropoly Minsk, po ktorom zadržali novinára Ramana Prataseviča a jeho ruskú priateľku Sofiu Sapegovú.Počas piatkového stretnutia s bieloruským náprotivkom Alexandrom Lukašenkom v ruskom letovisku Soči na brehu Čierneho mora označil ohlasy Západu ako „citové výlevy“. Európska únia sa v pondelok dohodla na uvalení sankcií proti Bielorusku, medzi ktoré patrí aj zákaz pre bieloruské spoločnosti využívať vzdušný priestor a letiská 27 členských štátov EÚ. Vedúci predstavitelia EÚ tiež vyzvali všetkých dopravcov so sídlom v EÚ, aby sa vyhli preletom nad Bieloruskom.EÚ zároveň žiada prepustenie Prataseviča a Sapegovej. Tí minulú nedeľu leteli z gréckych Atén do litovského Vilniusu, keď Bielorusko upozornilo posádku letu na potenciálnu bezpečnostnú hrozbu na palube a lietadlo dostalo pokyny na odklon na najbližšie letisko - Minsk.Lietadlo bolo v skutočnosti bližšie Vilniusu ako Minsku a do bieloruského hlavného mesta ho sprevádzala stíhačka. Stroj po pristátí prehľadali, no žiadnu bombu nenašli.Putin uviedol, že EÚ uplatnila dvojaký meter, a zmienil sa o incidente z roku 2013. Lietadlu s vtedajším bolívijským prezidentom Evom Moralesom letiacemu z Moskvy bol odoprený vstup do niekoľkých okolitých krajín, keďže Spojené štáty vtedy naháňali bývalého spolupracovníka amerických tajných služieb Edwarda Snowdena, ktorý hľadal útočisko v Rusku.Putin podotkol, že keď bolo vtedy bolívijské lietadlo nútené pristáť na viedenskom letisku, EÚ bola ticho.„Lietadlo bolívijského prezidenta bolo prinútené pristáť, prezidenta vzali z lietadla a bolo to v poriadku, všetci mlčali,“ povedal Putin so smiechom.Kým bieloruský prezident na stretnutí pôsobil napätým dojmom a obviňoval Západ zo zákernosti a pokrytectva, šéf Kremľa sa správal uvoľnene a Lukašenkovi dokonca navrhol, či si spolu nepôjdu zaplávať.Mnohí pozorovatelia upozorňujú, že Lukašenko sa stáva ľahkou korisťou Moskvy, ktorá čoraz väčšiu izoláciu Bieloruska od zvyšku Európy môže využiť pre užšiu integráciu s Minskom.