Policové regály slúžili ako skrýša k odpočinku. Brutálny život pracujúcich v sklade Amazonu.

Amazon a jeho hyper rýchly rast spôsobuje nárast potreby ľudských zdrojov a to viac ako v 150 skladov po celom svete.

Zberači musia zabaliť jeden balík do 30 sekúnd. Zdroj: Getty

Aj keď je práca v tejto spoločnosti vítaná, plat a pracovné podmienky sú viac než šokujúce a demoralizujúce.

Žurnalista James Bloodworth pracoval v utajení v jednom zo skladov Amazonu v Anglicku 3 a pol týždňa. Vo svojej knihe "Zamestnaný: Šesť mesiacov v utajení v Británii s nízkymi mzdami" sa rozhodol prešetriť realitu britskej práce s nízkymi mzdami.

„ Médiá začali šíriť informácie od vlády, ako sa britská ekonomika zotavuje a ako sa to pozitívne prejavilo v náraste vytvorených pracovných miest. Chcel som vidieť, aká a kde je pravda.“ oznámil v interview s CBS Money Watch.

James bol zaskočený zisteniami počas svojich pracovných týždňov v Amazone v Rugeley v UK:

Pracovníci dostali disciplinárne body za rôzne porušenia - šesť bodov bolo dôvodom na vyhodenie.

Ak ste zavolali, že ste chorý, dostali ste bod. A to aj v prípade, že by ste doniesli priepustku od doktora.

Ručné zariadenie sledovalo čas a pohyby pracovníkov a posielalo správy, keď sa nachádzali alebo keď spomaľovali.

Vo vyhlásení Amazon povedal: „ Amazon poskytuje bezpečné a pozitívne pracovisko pre tisícky ľudí po celom Spojenom kráľovstve s konkurenčnou mzdou a výhodami od prvého dňa.“

Taktiež Amazon tvrdí, že už sa nepoužíva bodový systém a ak niekto ochorie, prebehne individuálna konverzácia pre pochopenie okolností.

Rozhovor s Jamesom. (Prečítajte si celý článok o jeho práci v Amazon v utajení.)

Prečo si sa rozhodol pracovať v utajení?

Ako žurnalista, málokedy dostanem pravdivý obraz momentálnej situácie v nadnárodných firmách. Domyslel som si, že toto by mohlo byť tou najvhodnejšou cestou, ako sa doprátať ako to vlastne naozaj je. Keď som si vybral prácu s minimálnou mzdou, nečakal som, že to bude jednoduché a zábavné, ale čo som zažil v Amazone, bolo viac než šokujúce.

V čom spočívala tvoja práca? Amazon je známy svojimi investíciami v automatizácii. Je to pravda?

Pracoval som pri výbere objednávok. Cítil som sa ako stroj, všetko bolo zamerané na tvoju produktivitu a jej mieru. V podstate sa vôbec nezaujímajú o tvoje zdravie. Zamestnancom Amazonu je odpočítavaný čas na záchod, ktorý by nemal prekročiť 5 minút.

I keď v sklade existujú líniový manažéri, najbližší vzťah máte s ručným nástrojom podobným skeneru. Pri vstupe do skladu si ho vezmeš, identifikuješ sa a ono ťa to naviguje tam, kam máš ísť po balík. Samozrejme všetko s časovým odpočítavaním.

Hlavný dojem z tejto automatizácie bol celkom demoralizujúci. V tom čase, keď som tam pracoval som mal 33 rokov, bol som zdravý, chodil som do posilňovne a viem, že som si svoju robotu chcel robiť dobre. Pamätám si, že mi niekto prvý týždeň povedal, že som v spodných 10% miery produktivity.

Tiež som si všimol, že zamestanci nemôžu sedieť, aj keď je chvíľu menej práce. Policové regály slúžili ako skrýša k odpočinku a dielenské stoly zase k núdzovému opretiu.

Zdroj: Sunday Mirror

Mesto Rugeley bolo kedysi banským centrom, ale bane zatvorili a zanechali veľa ľudí bez práce. Poskytuje sklad v Amazone porovnateľnú prácu?

Na jednej strane, je to lepšie. Z toho dôvodu, že je menšia pravdepodobnosť úmrtia. V baniach existovalo vysoké riziko zavalenia stovkami ton uhlia.

Na druhej strane, baníci mali hrdosť a slušný plat za ich prácu. Teraz vidíte niektorých obyvateľov mesta, ktorý vám povedia, že robia len v Amazone. Prácou v tomto sklade sa nepýšia.

Nakupuješ ešte cez Amazon?

Zvykol som, no prestal po tejto skúsenosti. Snažím sa vyhľadať alternatívych predajcov, i keď je to niekedy náročnejšie.