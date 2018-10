Vyšiel posmrtný album Johnnyho Hallydaya

Na snímke ľudia si prezerajú posledný album zosnulého francúzskeho rockového hudobníka Johnnyho Hallydaya (5. decembra 2017) v Paríži v piatok 19. októbra 2018. Predaj okolo 800.000 kusov albumu Hallydaya pod názvom Mon pays c'est l'amour (Moja krajina je láska) sa začal v piatok o polnoci. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 19. októbra (TASR) - Fanúšikovia francúzskeho rockového speváka Johnnyho Hallydaya, ktorého smrť vlani vyvolala vo Francúzsku celonárodný výlev emócií, o polnoci na piatok stáli v radoch pred obchodmi s hudbou, aby si mohli zakúpiť jeho nový štúdiový album Mon pays c'est l'amour.Do predaja išlo zhruba 800.000 kusov posmrtne vydanej kolekcie 11 piesní. Album vyšiel na CD i vinylovej platni a ide o Hallydayov 51. štúdiový počin. Album vydala nahrávacia spoločnosť Warner, ktorá predpokladá, že čoskoro dosiahne platinový štatút (za predaj najmenej 100.000 exemplárov).Stovky fanúšikov postávali aj pred hudobninami na parížskej Avenue des Champs-Élysées, aby si mohli domov odniesť netrpezlivo očakávaný album, informuje webový spravodajský portál The Local. Hallydayova vdova Laeticia (43) napísala ohľadom tejto slávnostnej udalosti odkaz na sociálnych sieťach.Jeho posledný album je zmesou rocku, rockabilly a bluesu. Produkoval ho mladý skladateľ Yodelice. Na obale albumu je čiernobiela fotografia speváka s rukou na boku, ako hľadí do diaľky. Hallyday, ktorého hudobná kariéra trvala od roku 1960, zomrel 5. decembra 2017 vo veku 74 rokov na rakovinu pľúc.Hallydayova smrť vyvolala dedičské spory medzi jeho dvoma biologickými deťmi - Laurou Smetovou a Davidom Hallydayom - a spevákovou vdovou. Potomkovia sa dožadovali aj práva na zasiahnutie do koncepcie nového albumu, súd to však zamietol. Platňa sa nahrávala v Spojených štátoch.