Poliklinika Bezručova rozšíri svoje služby a pribudne aj bezbariérový prístup

29.11.2023 (SITA.sk) - Keď sa minulý rok otvorili brány zrekonštruovanej polikliniky v krásnej historickej budove na Bezručovej ulici, potešil sa nejeden obyvateľ Starého mesta či Bratislavy. Moderné medicínske centrum za krátky čas navštívili tisícky pacientov a už sa avizuje jeho rozširovanie o ďalšie priestory a pracoviská. Priorita zostáva rovnaká. Nájsť na jednom mieste všetko potrebné, a to v najvyššej kvalite."Poliklinika Bezručova ma za sebou úspešný štart, keď v nej rok a pol od jej otvorenia pôsobí už 28 lekárov v 16 špecializáciách a spolu sa staráme o takmer 20 tisíc dispenzarizovaných a kapitovaných pacientov, vysvetľuje prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD., medicínsky riaditeľ Polikliniky Bezručova.Spokojnosť vybavených pacientov, či tisícok ďalších, ktorí polikliniku navštívili kvôli konzultácii, potvrdzujú ich vysoké recenzné hodnotenia. Aj to bol jeden z motorov pre ďalšie plánovanie jej rozvoja. Po novom by sa mali pacienti mali do budovy dostať jednoduchšie a nájsť by tu mali aj dôležité zobrazovacie služby."Poliklinika budúci rok plánuje ďalšie investície, a to predovšetkým do vybudovania bezbariérového prístupu do historickej budovy a rozšírenia služieb o Diagnostické centrum a nové operačné sály pre jednodňovú chirurgiu. Diagnostické centrum by tak doplnilo veľmi potrebné zobrazovacie služby pre našich pacientov, ako je röntgenová diagnostika, mamografie a ďalšie zobrazovacie metódy. Pacienti tak nájdu na jednom mieste všetky potrebné zdravotné služby v najvyššom štandarde," dodáva profesor Hlavatý.