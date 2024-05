Poliklinika spúšťa petíciu za bezbariérový prístup

23.5.2024 (SITA.sk) -Poliklinika Bezručova, žiaľ, ani po roku snaženia sa o bezbariérový prístup stavať nemôže. Dôvodom sú námietky spoločnosti Bezručova Invest, s.r.o., ktorej konečným užívateľom výhod je Juraj Široký. Mesačne toto zariadenie navštívi viac ako 8000 pacientov. Pacienti poukazujú na porušovanie Európskej charty práv pacientov a konanie spoločnosti Bezručova Invest s.r.o. vnímajú ako necitlivé a v rozpore s dobrými mravmi. Za vybudovanie bezbariérového prístupu bola iniciovaná petičná akcia.Poliklinika Bezručova sa stará o viac ako 25-tisíc pacientov z Bratislavy a blízkeho okolia a týždenne jej bránami prejde viac ako dvetisíc pacientov a ich blízkych. Zdravotnícke zariadenie nadväzuje na slávnu históriu nemocnice, ktorá sídlila na tejto staromestskej adrese a ako poliklinika začala poskytovať svoje služby pre pacientov opäť po 30 rokoch. "V súčasnej dobre je nevyhnutné, aby verejné budovy mali vybudovaný bezbariérový prístup. Najmä, ak ide o zdravotnícke zariadenia, ktoré z povahy svojej činnosti poskytujú zdravotnú starostlivosť aj imobilným pacientom. O tak prirodzenej veci ako je bezbariérový prístup do nemocnice či polikliniky by sa preto nemala viesť žiadna polemika," hovorí prof. MUDr. Tibor Hlavatý PhD., medicínsky riaditeľ Polikliniky Bezručova.Napriek tomu spoločnosť Bezručova Invest, s.r.o. zaslala námietky voči stavbe, a to niekoľko dní pred nadobudnutím právoplatnosti stavebného povolenia, ktoré vydal Stavebný úrad Bratislava – Staré mesto na základe súhlasných stanovísk všetkých dotknutých orgánov. "Máme za to, že tieto námietky sú účelové a majú jediný cieľ: predĺžiť stavebné konanie, nakoľko v danej veci musí rozhodnúť odvolací orgán, t.j. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu a zabrániť vybudovaniu tohto bezbariérového prístupu. Takéto konanie považujeme za necitlivé vo vzťahu k pacientom, ktorí sú na bezbariérový prístup odkázaní," dopĺňa prof. Hlavatý.Na vybudovanie bezbariérového prístupu upozornili aj samotní pacienti, ktorí majú problém dostať sa na vyšetrenia do budovy polikliniky. V tejto súvislosti bola iniciovaná petícia nielen za vybudovanie takejto rampy, ale aj za urýchlené konanie zo strany odvolacieho orgánu, ktorý musí vo veci námietky Bezručova Invest s.r.o. rozhodnúť."Je neprijateľné, aby sme v 21. storočí bojovali za vybudovanie bezbariérového prístupu do zdravotníckeho zariadenia. V zmysle Európskej charty práv pacientov a Charty práv pacientov v SR máme my, pacienti, právo na prístup k zdravotníckym službám na základe svojho zdravotného stavu a podľa stupňa zdravotného postihnutia, Chýbajúce bezbariérové prístupy tieto naše práva upierajú," hovorí PhDr. Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov v SR."Považujeme za mimoriadne necitlivé, ak súkromná spoločnosť namieta vybudovanie bezbariérového prístupu a svojimi námietkami bráni k jeho výstavbe čo je v príkrom rozpore nielen s Európskou chartou práv pacientov, ale aj v rozpore s dobrými mravmi," hovorí Veronika Ivančíková z pacientskej organizácie Slovak Crohn Club.Zástupcovia Polikliniky Bezručova sa v danej veci obrátili aj na Úrad komisára pre osoby zo zdravotným postihnutím. "Veríme, že odvolací orgán sa stotožní s kladnými stanoviskami všetkých dotknutých subjektov a potvrdí rozhodnutie, ktoré v danej veci vydal Stavebný úrad Bratislava – Staré mesto," uzatvára prof. Hlavatý. Za vybudovanie bezbariérového prístupu bola iniciovaná petičná akcia, ktorú môžu pacienti podpísať priamo na Poliklinike Bezručova, alebo na www.peticie.com Informačný servis