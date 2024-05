Slovenské národné parky ponúkajú prekvapivé zážitky

Výstup na Gerlachovský štít

Plavba na plti po horskej rieke

Prekvapivé a tajomné podzemie

23.5.2024 (SITA.sk) -K najatraktívnejším miestam na Slovensku, kde si môžu návštevníci užívať turistiku plnými dúškami, patrí Tatranský národný park. Je najstarším národným parkom Slovenska a ponúka viac ako 600 kilometrov značených turistických chodníkov. Tie vedú aj k deviatim horským štítom Vysokých Tatier. Ďalších dvanásť štítov môžu ľudia zdolať výlučne v sprievode horského vodcu – a práve tento zážitok odporúča SLOVAKIA TRAVEL tým, ktorí milujú dobrodružstvo.Gerlachovský štít s nadmorskou výškou 2655 metrov nad morom je najvyšším štítom vo Vysokých Tatrách a zároveň najvyšším na Slovensku. Podľa svojej kondície, ale aj podľa ročného obdobia si návštevníci sprevádzaní horským vodcom vyberú trasu výstupu. Od jej náročnosti sa odvíjajú dĺžka aj čas túry, pripraviť by sa však mali na približne 10 hodinovú aktivitu. Na ceste za dych berúcimi výhľadmi budú zo začiatku kráčať a neskôr aj liezť po skalách, pripútaní lanom. Toto výnimočné dobrodružstvo sa obvykle začína ešte pred svitaním. Skupina tak s horským vodcom vyráža za tmy a panenskou prírodou prechádza v úplnom tichu. Za úsilie, ktoré turisti počas výstupu vynaložia, im budú odmenou nefalšované emócie šťastia na vrchole Gerlachovského štítu. Pred samotným výstupom na Gerlachovský štít by však záujemcovia rozhodne mali absolvovať vhodný tréning, napríklad výstup na tie štíty Tatranského národného parku, ktoré sú prístupné aj bez horského vodcu.Pre rodiny s deťmi, ale aj fyzicky menej zdatnejších ľudí vyberá SLOVAKIA TRAVEL ďalší unikátny zážitok spojený so slovenským národným parkmi. V Pieninskom národnom parku sa môžu plaviť na typických drevených pltiach po horskej rieke Dunajec. Ich sprievodcom bude skúsený pltník oblečený v národnom odeve a klobúku, ktorý im porozpráva zaujímavosti o okolitej prírode. Počas plavby zažijú množstvo autentických momentov, napríklad aj vtedy, keď sa ocitnú v tesnom kontakte s vysokou skalnatou stenou, ktorá je opradená legendami. Jedna z nich je spojená aj so slovenským národným hrdinom, zbojníkom Jurajom Jánošíkom. Drevené plte na Dunajci majú stáročnú tradíciu, plte sa v minulosti využívali na prepravu dreva, rôznych tovarov aj osôb. Desaťkilometrová plavba po rieke Dunajec tak bude výnimočným zážitkom, na ktorý sa nezabúda.Národný park Slovenský kras sa môže pochváliť pozoruhodným prvenstvom – je najväčším krasovým územím v strednej Európe s najväčším počtom podzemných priestorov. Nachádza sa tu neuveriteľných 1100 jaskýň a priepastí a pre ich početnosť ako aj unikátnosť sú zaradené do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Národná organizácia pre podporu a propagáciu cestovného ruchu SLOVAKIA TRAVEL odporúča, aby návštevníci spoznali viaceré z nich. Vynechať by nemali najväčšiu jaskyňu Národného parku Slovenský kras, Domicu, ktorá je preslávená unikátnou krasovou výzdobou. Ak si vyberú dlhšiu trasu jaskyne, budú sa v prípade vhodných podmienok aj plaviť po podzemnej riečke. Jaskyňa je autentickým dokladom života a činnosti pravekého človeka. Nálezy z nej sú staré až 6-tisíc rokov a dokladujú osídlenie a využívanie Domice v mladšej dobe kamennej. Jedinečnú skúsenosť si návštevníci odnesú aj z ďalších jaskýň Národného parku Slovenský kras, napríklad Ochtinskej aragonitovej jaskyne, ktorú zdobí mimoriadne cenná aragonitová výzdoba, jediná svojho druhu v strednej Európe.Prekvapivé zážitky čakajú na návštevníkov Slovenska v celkovo deviatich národných parkoch. Okrem spomínaných sú to tiež Národný park Malá Fatra a Národný park Veľká Fatra, Národný park Nízke Tatry, Národný park Slovenský raj, Národný park Muránska planina a Národný park Poloniny.Informačný servis