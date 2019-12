Politici budú prežívať vianočné sviatky tradične, v kruhu rodiny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 24. decembra (TASR) – Predseda Mosta-Híd Béla Bugár prežíva vianočné sviatky tradične, v kruhu rodiny. Podobne aj predseda SaS Richard Sulík či minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár trávi tohtoročné Vianoce v Thajsku.U Bugára doma stojí tento rok 2,5-metrový vianočný stromček.povedal pre TASR.Pri stromčeku sa u Bugára stretáva aj širšia rodina. Zaspievajú si koledy a potom si rozdajú darčeky. Šéf Mosta-Híd spomína na najobľúbenejší darček.uviedol. Sviatky podľa svojich slov využíva na návštevu príbuzných na Slovensku.povedal pre TASR o trávení Vianoc Sulík.Kollár je tento rok v Thajsku, predtým však vždy Vianoce trávil doma.uviedol so smiechom.Tento rok ide Kollár prvýkrát mimo Slovenska.skonštatoval a dodal, že ako dieťa mal rád hračkárske tanky, preto to bol pre neho vždy najlepší darček.Venovať sa blízkym chce aj minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD).uviedol pre TASR.V kruhu blízkych sviatky strávi aj Sólymos, ktorý je na Štedrý deň u brata. V príprave štedrovečerného menu sa totiž striedajú. Na stole nechýbajú halászlé ako aj kapor so šalátom.