Záujem o tatranské hotely počas sviatkov každoročne rastie, Silvester je takmer vypredaný

24.12.2019 (Webnoviny.sk) - Záujem o trávenie vianočných sviatkov aj štedrej večere v hoteloch vo Vysokých Tatrách každoročne rastie. Výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková to pripisuje celkovému trendu a záujmu ľudí o cestovanie.„Rovnako si klienti zvykli aj na pohodlné trávenie Vianoc, teda bez práce, varenia, s pôžitkami, ktoré tatranská dovolenka ponúka. Väčšina balíkov, ktoré hotelieri ponúkajú, obsahuje skipass, respektíve podobné služby navyše,“ uviedla pre agentúru SITA.Zároveň dodala, že hoci menšie ubytovacie zariadenia bývajú počas sviatkov zatvorené a otvárajú až od 26. decembra, vo viacerých hoteloch je možné ešte na poslednú chvíľu zohnať ubytovanie. Silvester je však už takmer vypredaný.Pred Vianocami prileteli do Tatier aj prví návštevníci z Ukrajiny, a to leteckou linkou Poprad - Kyjev, ktorá bude v prevádzke po celú zimu.„Tento rok je novinkou aj to, že letenky sú voľne dostupné aj pre klientov, ktorí necestujú s cestovkami, ale môžu si ich kúpiť individuálne. Veríme, že návštevnosť tejto klientely túto zimu tiež porastie,“ poznamenala Blašková.Z iných národností je momentálne v Tatrách počuť predovšetkým češtinu či maďarčinu, no celkový zvýšený záujem tam evidujú aj napríklad z krajín Beneluxu.Blašková predpokladá, že aj tento rok porastie počet jednodňových návštevníkov, ktorí vyhľadávajú atrakcie a chcú stráviť deň nielen lyžovaním, ale tiež pobytom v prírode.„Najväčšou atrakciou je okrem Tatranského ľadového dómu napríklad aj sánkovačka na Hrebienku, ktorú už spustili po prvom snežení, nové klzisko v centre Starého Smokovca, ale i program, ktorý sa chystá v Tatranskej Lomnici,“ priblížila.Na Štrbskom plese sú podľa jej slov pripravené okrem lyžovačky aj bežkárske trate a ďalšie možnosti zábavy, ako sú snehové skútre či program, ktorý vyvrcholí na Silvestra. Pripomenula tiež možnosti zimnej turistiky, medzi obľúbené patrí návšteva Popradského Plesa.