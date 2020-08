Politici by mali rešpektovať odborné stanoviská, odkazuje Matovičovi rada prokurátorov

Znevažovanie stanovísk

14.8.2020 - Rada prokurátorov SR vyzýva politických predstaviteľov na Slovensku, aby dodržiavali pravidlá etického správania a vo svojich vyjadreniach rešpektovali právo na odborný názor, čo by malo byť prejavom štandardnej politickej kultúry.Uvádza sa to vo vyhlásení rady v reakcii na výroky predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO) na adresu prvej námestníčky generálneho prokurátora Viery Kováčikovej.Predseda vlády v stredu reagoval na Kováčikovej kritiku koaličnej novely zákona o prokuratúre konštatovaním. „To je tá pani, ktorá hovorila, že Monika J. nespáchala trestný čin? Ak áno, nemá zmysel reagovať,”.Rada prokurátorov v tejto súvislosti dôrazne odmieta, aby politici znevažovali odborné stanoviská vedúcej prokurátorky svojvoľnou interpretáciou ich výkladu, keď nerozumejú ich obsahu.„V rámci očakávaných budúcich legislatívnych zmien v rezorte prokuratúry veríme v konštruktívny i odborný dialóg rešpektujúc názory všetkých zúčastnených strán,” uvádza sa vo vyhlásení.Dočasná šéfka generálnej prokuratúry Viera Kováčiková v stredu uviedla, že novým generálnym prokurátorom by mal byť niekto, kto vykonával funkciu prokurátora.Na novele zákona o prokuratúre, ktorú prezidentka Zuzana Čaputová vrátila do parlamentu, sa jej nepáči ani fakt, že sa od potenciálnych kandidátov na generálneho prokurátora nevyžaduje justičná skúška.Takisto vidí problém v avizovaných dôvodoch na odvolanie generálneho prokurátora. Z tohto dôvodu Kováčiková uviedla, že v prípade opätovného schválenia novely parlamentom zvažuje podnet na ústavný súd.Matovič v tejto súvislosti v stredu uviedol, že predpokladá, že poslanci Národnej rady SR nezmenia názor na novú voľbu generálneho prokurátora.Verí, že prezidentka „nebude chcieť napomáhať tomu, aby generálna prokuratúra ďalej fungovala ako funguje. Cieľom nás ako koalície a nášho politického hnutia je zabezpečiť, aby zákon platil pre každého. Bohužiaľ, videli sme pri Trnkovi a Čižnárovi, že spravodlivosť bola selektívna,“ uviedol Matovič.Pokiaľ ide o Moniku J., Kováčiková trvá na tom, že pri rozhodovaní o sťažnosti obvinenej bývalej štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti Moniky J. postupovala správne.Ako uviedla na stredajšej tlačovej besede, pri rozhodnutiach o sťažnostiach sudcov obvinených v rámci policajnej akcie Búrka mal rozhodovať generálny prokurátor Jaromír Čižnár, ten sa však cítil zaujatý.Rozhodovanie preto prešlo na Kováčikovú. Tá sa stotožnila so stanoviskom, že Monika J. nemusela spáchať trestnú činnosť ako verejný činiteľ, ale mohlo by ísť o nepriamu korupciu.„Tieto rozhodnutia pripravuje prieskumné oddelenie generálnej prokuratúry,” povedala Kováčiková s tým, že ona sa s rozhodnutím v rozsahu 73 strán stotožnila.Podľa dočasnej šéfky generálnej prokuratúry neexistuje žiadna polemika o tom, či bola Monika J. v čase skutkov, za ktoré je obvinená, verejným činiteľom, keďže zastávala funkciu štátnej tajomníčky.Skutkov sa však nedopustila v súvislosti s výkonom svojej funkcie a právomocí.„K takémuto konaniu nedošlo, pretože ako štátna tajomníčka nemala žiadnu právomoc ani dosah na konkrétneho sudcu, aby rozhodol nejakým spôsobom. A neniesla za jeho rozhodnutie žiadnu zodpovednosť,” zdôraznila Kováčiková.