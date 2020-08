Korčok: Výsledky volieb v Bielorusku sfalšovali, európski ministri zvažujú cielené sankcie

Dialóg o nových voľbách

14.8.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidentské voľby v Bielorusku neboli férové, demokratické a ich výsledky sfalšovali. Počas brífingu to v piatok uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nom. SaS ) s tým, že to veľmi jednoznačne zaznelo počas mimoriadneho zasadnutia ministrov zahraničných vecí Európskej únie (EÚ) , ktoré ešte trvá.Šéf slovenskej diplomacie zároveň upozornil, že brutálne zásahy voči politickým oponentom, občanom a všetkým, ktorí "chceli vyjadriť akýkoľvek alternatívny politický názor" sú "úplne neakceptovateľné".Korčok vysvetlil, že sa s európskymi rezortnými kolegami bavili o výzve, aby bieloruský režim zastavil násilie voči občanom, ktorí stále protestujú v uliciach, a okamžite prepustil všetkých, ktorých po nedeľňajších voľbách v Bielorusku zadržali.Ďalej diskutovali o otvorených komunikačných kanáloch s vládnucim režimom v Bielorusku.Šéf slovenskej diplomacie zdôraznil, že podľa neho by sa však dialóg s bieloruským vedením mal týkať jedinej témy, a to nových a demokratických volieb."Nič iné nemôže byť predmetom takejto debaty, práve preto, lebo ... tie voľby neboli férové," uviedol politik.Podľa Korčoka sa už buduje politický konsenzus o okamžitom navrhnutí presne cielených sankcií. Tie by sa mali týkať osôb zodpovedných za manipuláciu volieb a brutálne zásahy po voľbách."Nemôžeme už zostať len pri politických apeloch," skonštatoval minister. Možný termín uvalenia sankcií ale zatiaľ neposkytol.Minister zahraničných vecí tiež pripomenul, že je dôležité udržať dialóg a investovať do občianskej spoločnosti v Bielorusku, pretože slobodná občianska spoločnosť je "záruka v každej demokracii".Ako uviedol, počas rady komunikoval aj s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom , s ktorým sa chystajú od pondelka okrem iného pozrieť aj na štipendiá pre bieloruských študentov.Mnohých bieloruských študentov pre angažovanosť pri mobilizácii občianskej spoločnosti pred voľbami vyhodili zo školy a slovenské ministerstvá zahraničia a školstva prostredníctvom štipendií chcú aspoň niektorým z nich pomôcť dokončiť svoje štúdium.Šéf rezortu diplomacie počas brífingu tiež zdôraznil, že odmietajú tvrdenia o tom, že za udalosťami v Bielorusku sú vplyvy zo zahraničia."Toto, čo vidíme na uliciach v Bielorusku nie je nič iné ako snaha Bielorusov slobodne voliť. Nikto im z vonku nehovorí, koho majú voliť," uviedol Korčok a dodal, že je potrebné podporiť tamojších občanov, aby mali možnosť slobodnej voľby.Bieloruský prezident Alexander Lukašenko obhájil v prezidentských voľbách mandát a nastupuje tak do svojho šiesteho funkčného obdobia.Ústredná volebná komisia oznámila, že po zrátaní všetkých hlasovacích lístkov si politik, ktorý je na čele krajiny 26 rokov, pripísal 80,23 percenta hlasov.Protesty sa v Bielorusku konajú už od vyhlásenia prvotných výsledkov. Počas demonštrácií sprevádzaných násilnými stretmi polícia zatkla tisícky ľudí.