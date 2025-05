Politici by podľa Laššákovej nemali zasahovať do pôsobenia Matice slovenskej, Hlas návrh SNS nepodporí – VIDEO

Dôvodová správa k návrhu SNS

Matica slovenská už neraz musela obhajovať svoju existenciu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Koaličná rada

Inštitúcia funguje na podobných princípoch ako samospráva

13.5.2025 (SITA.sk) - Hlas-SD nesúhlasí so zásahmi do Matice slovenskej . Strana tak reagovala na návrh novely zákona , ktorý predložili do parlamentu poslanci z klubu Slovenskej národnej strany (SNS) Cieľom návrhu by malo byť prehĺbenie demokratických princípov vo vnútorných vzťahoch Matice slovenskej. Predkladatelia argumentujú, že ich návrh zavádza jasné a transparentné pravidlá pre fungovanie jej orgánov, posilnenie participatívnych mechanizmov pre členov a zabezpečenie pravidelnej obmeny vo vedení inštitúcie."Tieto zmeny reflektujú dlhodobé podnety zo strany členskej základne Matice slovenskej, odbornej verejnosti, ako aj odporúčania vyplývajúce z dobrej praxe v riadení verejnoprávnych inštitúcií. Návrh zákona kladie osobitný dôraz na obmedzenie potenciálnej koncentrácie moci v rukách jednotlivcov, čím sa posilňuje pluralita názorov a názorová rôznorodosť v rozhodovacích procesoch," uviedli poslanci v dôvodovej správe k návrhu.Zavedenie štvorročného funkčného obdobia pre predsedu Matice slovenskej a predsedu dozorného výboru, spolu s obmedzením maximálne dvoch po sebe nasledujúcich funkčných období, je podľa nich v súlade so štandardmi uplatňovanými v obdobných verejnoprávnych inštitúciách na národnej i medzinárodnej úrovni. Matičiari sa voči tomuto návrhu ostro vymedzili, považujú ho za úsilie o politické ovládnutie Matice slovenskej a zásah do jej samosprávy.Poslankyňa a bývalá ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Hlas-SD) na tlačovej konferencii pripomenula, že Matica slovenská v minulosti už neraz musela obhajovať svoju existenciu, či už to bolo na sklonku 19. storočia, alebo počas režimu pred rokom 1989."Matica slovenská sa vždy pozviechala. Aj to svedčí o tom, že je životaschopná. Treba ju obhajovať a chrániť," zdôraznila Laššáková. Rovnako prízvukovala, že politici by nemali zasahovať do jej pôsobenia, a že v minulosti takého pokusy nikdy nedopadli dobre. Laššáková tiež dodala, že ide o verejnoprávnu inštitúciu, ktorá chráni národné hodnoty.Poslanec Michal Bartek uviedol, že verí, že nik z koaličných partnerov, ani zo SNS, nemá s Maticou slovenskou zlé úmysly, no apeloval, aby bola rešpektovaná jej suverenita a neboli vykonávané negatívne kroky voči nej. Matica podľa neho nemôže slúžiť len vybraným jednotlivcom či politickým stranám, je podľa neho pre ľudí."Za stranu Hlas-SD jasne hovoríme, že si nevieme predstaviť podporiť návrh SNS v takejto podobe," uviedol Bartek a dodal, že s takýmto stanoviskom pôjde predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok na koaličnú radu. Bartek dodal, že môžu diskutovať o tom, ako Matici pomôcť pri jej fungovaní.Laššáková sa konkrétne vymedzila napríklad voči návrhu na limitáciu počtu po sebe nasledujúcich volebných období pre predsedu Matice slovenskej.Ozrejmila, že inštitúcia funguje na podobných princípoch ako samospráva, kde sa obyvatelia môžu pri voľbách rozhodnúť, že chcú mať niekoľko volebných období po sebe toho istého starostu. Podobne aj matičiari sa podľa nej môžu rozhodnúť, že chcú opakovane mať toho istého predsedu a treba to nechať na nich.