Nenávisť naďalej rastie obludným spôsobom, podľa Gašpara nebude obeťou len Fico – VIDEO

13.5.2025 (SITA.sk) - Nenávisť naďalej rastie obludným spôsobom. Vyhlásil to podpredseda parlamentu Tibor Gašpar Smer-SD ) na utorkovej tlačovej besede, rok po atentáte na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). Podľa Gašpara sa od atentátu v spoločnosti nič nezmenilo, nenávisť podľa neho ďalej rastie a vyjadril obavy, že to nebude len Fico, kto sa stane jej obeťou.„Ja sa obávam, že nenávisť sa začne prejavovať aj medzi občanmi. Že začne jeden Slovák so svojím politickým názorom útočiť na iného Slováka s iným politickým názorom. Nenávisť je v rodinách, medzi susedmi a v starých priateľstvách," upozornil Gašpar s tým, že útoky sa netýkajú iba predsedu strany Smer-SD, ale aj samotnej strany a jej členov.Poradca predsedu vlády a advokát Dávid Lindtner upozornil na to, že v spoločnosti zaznievajú názory o tom, že sa atentát na predsedu vlády nestal. Na tlačovej besede ukázal fotografie, ktoré zobrazovali rozsah zranení premiéra, a tiež fotografie jeho zakrvavenej košele a saka.Tí, ktorí popierajú atentát, neuvažujú podľa jeho slov racionálne a sú manipulovaní, pretože nedokážu rozoznať elementárnu pravdu od lží. Za atentát a situáciu v spoločnosti je podľa Gašpara zodpovedná opozícia spolu s médiami. Gašpar zopakoval, že jestvujú dôkazy toho, že atentátnik Cintula mal priame prepojenia na stranu Demokrati, a že používal vo svojich výpovediach rovnaké slová, ktoré používajú opozičné strany a niektoré médiá.Gašpar pripomenul slová Jaroslava Naďa Demokrati ) z 8. mája. Naď sa vyjadril, že „to, čo dnes predvádza Fico, je cynická splátka za to, že ruské tajné služby, celá tá Putinova mašinéria, mu pomohla vyhrať voľby a dostať sa späť k moci". Gašpar upozornil, že ide o veľmi vážne klamstvo. Ako doplnil, Naď označil demokratické voľby za zmanipulované a vyhlásil, že „Fica je nutné dať preč".„Naď sa vyjadril, že tentokrát to urobia tak, ako to mali spraviť už dávno. Čo tým chcel pán Naď povedať? Že pripraví a zorganizuje ďalší útok na Roberta Fica?" spýtal sa Gašpar s tým, že Cintula chodil aj po verejných zhromaždeniach organizovaných opozíciou, kde počúval takéto nenávistné výroky o Ficovi a strane Smer.„Mám sa domnievať, že vychovávame ďalších atentátnikov? Kto zastaví to šialenstvo? Skutočne vyzývam orgány činné v trestnom konaní, začnite vo veci konať," dodal Gašpar.Podľa Lindtnera nebol obeťou atentátu iba premiér, ale aj samotný atentátnik. Je to podľa jeho slov osoba, ktorá bola dlhodobo indoktrinovaná, manipulovaná a dezinformovaná. „Vo svojej agresivite, ktorú dlhodobo udržiaval vo svojom vnútri, dospel až tak ďaleko pod vplyvom vonkajších faktorov, že sa rozhodol siahnuť na život človeka. Bez toho, aby bol tento atentátnik masívne manipulovaný, či už médiami alebo v tomto prípade politickou opozíciou, by zrejme k takémuto útoku nikdy nedošlo," vyhlásil Lindtner.Obeťou atentátu je podľa neho aj ústavné zriadenie a štát ako taký, pretože išlo o bezprecedentnú situáciu, ktorá sa v novodobej slovenskej štátnosti nikdy neobjavila, a teda to, aby pre politický názor niekto siahol po zbrani a pokúsil sa vziať život politikovi. Obeťou je podľa neho aj celá spoločnosť, pretože sa dostala do stavu latentnej občianskej vojny.Lindtner súčasne vyzdvihol, že obžaloba správne tento trestný čin prekvalifikovala na teroristický útok. Nešlo podľa neho totiž o útok na Fica ako na človeka, ale ako na politika a ústavné zriadenie, ktorého je reprezentantom. Súčasne na tlačovej besede odprezentoval aj údajné dôkazy toho, že bol Cintula zradikalizovaný, a že čerpal informácie z výrokov opozície či médií, ktoré podľa Lindtnera dezinformovali o politickom dianí a krokoch súčasnej vlády.Znalecky posudok súčasne podľa jeho slov jednoznačne vylúčil, že by Cintula trpel duševnou poruchou, ktorá vylučuje jeho ovládacie a rozpoznávacie schopnosti.„Nemohol byť teda vyhlásený za nepríčetného, čo by ho zbavovalo trestnej zodpovednosti. Je teda zrejmé, že atentátnik bol človek, ako sme my. Bol zradikalizovaný do takej miery, že dokázal zaútočiť na najvyššiu hodnotu, ktorou je život," doplnil Lindtner a súčasne potvrdil možné väzby útočníka na politickú stranu Demokrati.Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) doplnil, že práve opozícia je tá, ktorá ničí demokraciu.„Je tu pravdepodobne veľká obava z demokracie zo strany tých, ktorí najviac o demokracii hovoria. Doteraz sa nevysporiadali s výsledkami volieb v roku 2023. Doteraz sa nevysporiadali s tým, že nedokážu poraziť dlhoročne Roberta Fica. Tak sa ho snažia všetkými možnosťami zničiť, či politicky, či ľudsky a nakoniec aj fyzicky," vyhlásil Kaliňák s tým, že keď sa nepodarilo Fica politicky odstaviť, zavrieť či zničiť, tak prišiel atentát, ktorý sa časť opozície snaží spochybňovať.„Na záver sa opäť pokúsili urobiť zhromaždenia, keďže atentát nevyšiel, ktoré mali odstaviť niektoré funkcie štátu, aby došlo k prevratu. Nech sa pokúsia demokraticky vyhrať voľby," doplnil Kaliňák s tým, že opozícia hrubo pošliapava demokraciu.