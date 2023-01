Politici mlčia a ignorujú referendum, pretože z neho majú strach. Fico opäť ukázal prstom na prezidentku (video)

Prstom ukázal na prezidentku

Jediné východisko z krízy

Budú naťahovať čas





V referende 21. januára sa občania vyjadria k otázke, či súhlasia s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady SR je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady SR, a to zmenou Ústavy SR.





5.1.2023 (Webnoviny.sk) - Predseda Smeru-SD Robert Fico skritizoval najvyšších štátnych činiteľov za to, že ignorujú referendum, ktoré bude 21. januára. Ako uviedol vo štvrtok na tlačovej konferencii, politici mlčia nie preto, že by sa o referendum nezaujímali, ale preto, že z neho majú veľký strach.„Veľmi dobre totiž vedia, že ak by bolo úspešné, vytvára úplne nové podmienky na vyvolanie predčasných parlamentných volieb,“ povedal Fico.Zároveň dodal, že Slovensko je dnes jediná krajina v Európskej únii , ktorá nemôže vyvolať predčasné parlamentné voľby. Viní z toho prezidentku Zuzanu Čaputovú. „Prezidentka zbytočne atakovala referendum v roku 2021 na ústavnom súde, zmarila ho a vyvolala stav, keď bez zmeny ústavy nemôžeme zorganizovať na Slovensku predčasné parlamentné voľby. Referendum vyhlásila na najhorší možný termín,“ povedal Fico.Prezidentka mohla referendum vyhlásiť najneskôr 12. februára, podľa Fica ho dala schválne skôr, aby sa naň politici nemali čas pripraviť a na kampaň nechala krátky priestor.Fico odmieta vyjadrenia prezidentky, že referendum je straníckou agendou Smeru-SD. „Je to legitímne referendum a nie ideologická téma, ktorá by sa týkala strany Smer-SD,“ povedal Fico.Zopakoval, že jediným východiskom z krízy, v ktorej sa v súčasnosti nachádza Slovensko, sú predčasné parlamentné voľby.V prípade, ak by bolo referendum úspešné, nebude treba na predčasné parlamentné voľby 90 hlasov poslancov, ale bude stačiť 76. „Kto sa čo i len trochu orientuje v politike, vie, že dosiahnuť 76 hlasov je podstatne jednoduchšie ako 90,“ poukázal Fico.Ak bude referendum neúspešné, 27 poslancov Smeru-SD podporí v parlamente zmenu ústavy, nie však hocijakú, zdôraznil Fico. Podporia takú zmenu, ktorá bude viesť k tomu, že bude možné vyhlásiť predčasné parlamentné voľby a tiež zmenu, že referendom sa bude môcť skrátiť volebné obdobie.„Ako kompromis si vieme predstaviť, že tam nebude 76-ka, ale 90-ka,“ dodal Fico. Zároveň podotkol, že rozpadnutá vládna koalícia sa spolieha na to, že referendum nebude úspešné a zmena ústavy v parlamente neprejde.„Potom budú naťahovať čas, prezidentka sa začne s nimi rozprávať o nejakej úradníckej vláde, medzitým budú rozhovory o podpore menšinovej vlády medzi SaS a zostatkom vládnej koalície,“ domnieva sa šéf Smeru-SD.