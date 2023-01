Šeliga chce zabrániť Žilinkovej normalizácii generálnej prokuratúry, predloží novelu ústavného zákona

Zmeny sú podľa Šeligu nevyhnutné

Normalizácia prokuratúry je neprijateľná

5.1.2023 (Webnoviny.sk) - Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR (Za ľudí) predloží do parlamentu novelu ústavného zákona.Ako ďalej dnes informoval na tlačovej besede, novela je poistkou, ktorá by mala zabrániť tzv. normalizácii generálnej prokuratúry SR zo strany generálneho prokurátora Maroša Žilinku „Do Ústavy SR doplníme, že Špecializovaný trestný súd bude explicitne spomenutý v ústave ako súčasť sústavy súdov. Rovnako doplníme, že Úrad špeciálnej prokuratúry je taktiež nezávislou súčasťou prokuratúry," vysvetlil Šeliga.Zároveň uviedol, že zmeny sú nevyhnutné najmä pre tlak, ktorý je vyvíjaný na Špecializovaný trestný súd a Úrad špeciálnej prokuratúry.„Tieto inštitúcie sa zavádzali preto, aby sme boli schopní vyšetrovať najzávažnejšiu korupciu. Zápas o to musí pokračovať. Normalizácia v rámci generálnej prokuratúry je neprijateľná. Snažili sa napr. o cenzurovanie NR SR, keď Maroš Žilinka uviedol, že poslanci si bez jeho súhlasu nemôžu pozývať špeciálneho prokurátora na parlamentný výbor," tvrdí poslanec NR SR.Šeliga je zároveň presvedčený, že jeho návrh získa podporu poslancov v parlamente. „Keď som mal debatu s mojimi koaličnými partnermi, nikto z nich nemal problém so spomínanými inštitúciami. Od SaS očakávam, že môj návrh automaticky podporia," doplnil.