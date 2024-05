Politici obviňujú EÚ z každého neúspechu, podľa Lexmann to je príčinou narastajúceho euroskepticizmu na Slovensku

Kritika voči trendom z EÚ

Ochrana mieru

13.5.2024 (SITA.sk) - Na Slovensku narastá euroskeptizmus a je to aj v dôsledku toho, že mnohí politickí lídri v prípade úspechu povedia, že je to vďaka nim, ale keď sa niečo nepodarí, tak z toho obvinia Európsku úniu . V rozhovore pre agentúru SITA to povedala slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann „Negatívne postoje voči Európskej únii sa množia a je dôležité, aby sa občania zamysleli nad takými obvineniami Európskej únie,“ povedala.Podľa Lexmann je na druhej strane dôležité, aby sme „ako suverénna krajina boli kritickí voči niektorým trendom, ktoré z Únie prichádzajú k nám“. „Ale o tom je už naša zodpovednosť, aby sme neboli tí, ktorí doma robia plecia, že ako chránime suverenitu a právo veta, ale aby sme dokázali meniť Európsku úniu tak, aby slúžila pre dobro človeka na Slovensku.“Tvrdí, že z pohľadu Slovenska, ktoré je už 20 rokov súčasťou „európskej rodiny“, je veľmi dôležité, aby naša krajina dokázala prichádzať s návrhmi, pripomienkami, aby sme konštruktívne vytvárali koalície s členskými štátmi, ktoré presadia nejaké zmeny v Európskej únii.„Toto je podľa mňa suverénny členský štát. Takto by sa mala správať Slovenská republika.“ Zdôraznila, že Slováci by si mali vážiť to, že sú v EÚ, a nešíriť euroskeptické nálady.„Poviem ešte jednu vec. Keď sa pozrieme na Ukrajinu a na to strašné ľudské utrpenie, tak cieľ chrániť mier by nám mal byť vzácny. Mali by sme byť radi, že môžeme byť súčasťou európskeho spoločenstva, ktoré nám vytvára ochranu mieru,“ skonštatovala Miriam Lexmann pre agentúru SITA.