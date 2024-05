Tržby v priemysle aj v stavebníctve klesli najviac za posledné roky. Darilo sa len dvom odvetviam 

Najviac kleslo stavebníctvo

Obnova rastu tržieb

13.5.2024 (SITA.sk) - Tržby v priemysle a stavebníctve v marci rekordne klesli. V medziročnom porovnaní sa podľa Štatistického úradu SR prepadli o 11,4 %, resp. o 11,5 %.„Ide o najvýraznejší pokles v týchto odvetviach za takmer štyri roky,“ skonštatoval analytik 365.bank Tomáš Boháček . Tržby vo vybraných trhových službách rástli už tretí mesiac po sebe, aktuálne o 5,2 %. V IT činnostiach sa síce zvýšili o 0,6 %, no najpomalším tempom za posledné dva roky.Medzimesačne klesli tržby vo väčšine odvetví. Najvýraznejší pokles zaznamenalo stavebníctvo o 5,2 %, nasledovali IT činnosti s poklesom o 0,9 %, vybrané trhové služby o 0,6 % a priemysel o 0,5 %. Medzimesačný rast tržieb zaznamenala len doprava a skladovanie, a to o 2,7 %.Za prvé tri mesiace roka kumulatívne klesli tržby v priemysle o 6,3 % a v stavebníctve o 7,9 %. Na druhej strane stúpli v IT činnostiach a vo vybraných trhových službách zhodne o 5,6 % a v segmente doprava a skladovanie o 1,5 %.„Údaje poukazujú na dve najväčšie výzvy, ktorým čelí domáca ekonomika, a to spomalenie zahraničného dopytu a stagnujúci realitný trh,“ povedal pre agentúru SITA Boháček. Vývoj na našich hlavných exportných trhoch, ktorý určuje aj úspešnosť aktivity priemyslu, sa síce začína podľa predstihových indikátorov postupne zlepšovať, avšak pozitívnejší dopad na reálne dáta možno podľa neho očakávať pravdepodobne až po lete. Situácia na realitnom trhu je spojená naďalej s neistotou ohľadom vývoja cien a dopytu, resp. úrokových sadzieb.Aj keď sa kľúčové úrokové sadzby ECB budú veľmi pravdepodobne znižovať už budúci mesiac, miera zníženia, ako aj oneskorenie transmisného mechanizmu pretavenia úrovne sadzieb do reálnej ekonomiky, budú limitovať vývoj v stavebníctve minimálne nasledujúce pol roka.Priemysel i stavebníctvo by mali zaznamenať obnovu rastu tržieb najskôr až na jeseň tohto roka, ak sa budú vyvíjať trhové faktory v súlade s dnešnými očakávaniami, ktoré sa týkajú Nemecka, ECB, resp. úrokových sadzieb hypoték.