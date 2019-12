Politici oceňujú odblokovanie mierového procesu na Ukrajine

KK42 Paríž - Francúzsky prezident Emmanuel Macron (uprostred), ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prichádzajú na pracovné zasadnutie 9. decembra 2019 v Elyzejskom paláci v Paríži. Situáciou na východe Ukrajiny sa bude v pondelok zaoberal summit lídrov normandskej štvorky (Ukrajina, Rusko, Nemecko, Francúzsko), ktorý hostil francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva/Kyjev 10. decembra (TASR) - Viacerí ruskí a ukrajinskí politici v reakcii na výsledky pondelkového summitu normandskej štvorky v Paríži ocenili, že došlo k "odblokovaniu a reštartovaniu" mierového procesu na východe Ukrajiny. Zároveň však konštatovali, že ku "globálnemu zvratu nedošlo".Ako v utorok uviedla agentúra RIA Novosti, predseda zahraničného výboru ruského parlamentu Leonid Sluckij citoval vyjadrenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý vyhlásil, že rokovania v Paríži sa skončili "remízou".Sluckij však upozornil, že túto "remízu" musí potvrdiť až ďalší vývoj urovnania v oblasti, pričom vedenie v Kyjeve musí prejaviť politickú vôľu riešiť ozbrojený konflikt na východe Ukrajiny.Za jeden z najdôležitejších výsledkov vrcholnej schôdzky vo francúzskej metropole označil Sluckij podpísanie zmlúv, ktoré upravujú prijatie Steinmeierovho plánu o osobitnom štatúte Donbasu v ukrajinskej legislatíve, výmenu väzňov podľa vzorca "všetkých pre všetkých", ako aj prímerie v zóne ozbrojeného konfliktu.Jelena Paninová, členka výboru vedeného Sluckým, za najdôležitejší výsledok summitu v Paríži označila "prehru tábora vojny" v Kyjeve.Podľa jej slov prehrali tie sily v Kyjeve, ktoré "sa chystali bojovať s Ruskom do posledného Ukrajinca a plánovali použiť Ukrajinu ako ostatný drôt medzi Ruskom a Európou".Poslanec Štátnej dumy za Krym Ruslan Baľbek v rozhovore pre RIA Novosti poukázal na rétoriku ukrajinských politikov pred začiatkom summitu a jej zmenu po ňom. Vysvetlil, že po summite sa rétorika vyhrotená proti Rusku zmiernila a "agresivita zoslabla".Baľbek dodal, že ďalší osud v Paríži odobrených opatrení, ktoré sa týkajú urovnania v Donbase, bude závisieť od toho, ako presne bude kyjevské vedenie dodržiavať jednotlivé klauzuly mierových dohôd uzavretých svojho času v Minsku.Bývalý predseda ukrajinskej delegácie v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy (PZ RE) Volodymyr Ariev ocenil prístup Zelenského na rokovaniach v Paríži. Uviedol, že prezident podľa jeho názoru "vypočul a správne pochopil" občiansku spoločnosť na Ukrajine a vyhol sa aj krajným riešeniam.Dodal však, že niektoré otázky zostávajú aj po summite v Paríži nejasné. Spresnil, že má na mysli možné interpretácie Steinmeierovho plánu či prípadné zmeny v návrhu zákona o osobitnom statuse vybraných území v Donbase. Avizoval, že poslanci budú pozorne sledovať a kontrolovať ďalšie kroky ukrajinskej vlády pri urovnaní konfliktu v Donbase.Ako zhrnula agentúra UNIAN, účastníci summitu normandskej štvorky v Paríži sa prihlásili k plnej implementácii mierových dohôd podpísaných v Minsku a dohodli sa na odsune jednotiek a vojenskej techniky znepriatelených strán v troch ďalších sektoroch na styčnej línii, implementácii aktualizovaného plánu odmínovania na území Donbasu, zapracovaní tzv. Steinmeierovho plánu do ukrajinského zákonodarstva, výmene zadržiavaných osôb spôsobom "všetkých pre všetkých", a to do konca roku 2019, ako aj na predĺžení platnosti osobitného statusu pre jednotlivé entity v Donbase.Spokojnosť po stretnutí lídrov normandskej štvorky neskrývala nemecká kancelárka Angela Merkelová. "," uviedla spolková kancelárka.," dodala Merkelová.Konflikt na východnej Ukrajine vypukol v roku 2014 po anexii Krymského polostrova Ruskom a po náraste proruských nálad na východe Ukrajiny, od ktorej sa odštiepili dve oblasti - Donecká a Luhanská - a vyhlásili sa za ľudové republiky, čo Kyjev ani medzinárodné spoločenstvo neuznali. Od vypuknutia konfliktu si boje medzi vládnymi silami a Ruskom podporovanými separatistami vyžiadali viac ako 13.000 obetí.Lídri sa tiež dohodli, že ďalší summit vo formáte normandskej štvorky sa uskutoční o štyri mesiace. Ako podľa agentúry TASS uviedol hovorca ruského prezidenta, jeho dejiskom by mal byť Berlín.