Úsmev ako dar: Pre dieťa treba hľadať iné alternatívy ako detský domov

Symbol spoločnosti Úsmev ako dar - usmievavé červené srdiečko. Foto: FOTO TASR/Daniel Veselský Foto: FOTO TASR/Daniel Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. decembra (TASR) – Každé dieťa túži mať trvalé väzby a svoju rodinu, preto by detský domov, ktorý sa po zmene zákona nazýva Centrum pre deti a rodiny (CDR), nemal byť trvalým riešením pre žiadne dieťa. Pre TASR to povedal predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Jozef Mikloško.hovorí.priblížil. V prípade, že napriek všetkým snahám je šanca návratu do rodiny malá, podľa Mikloška dieťa potrebuje, aby sa mu venovali a o jeho všestranný rozvoj sa snažili pracovníci CDR a ďalší.V súčasnosti deti v CDR podľa neho žijú v samostatných skupinách.hovorí Mikloško. Pre každé dieťa vytvoria plán sociálnej práce a plán osobnostného rozvoja, ktorý má zabezpečiť, aby sa dieťa mohlo plnohodnotne rozvíjať, aj keď nie je v rodine.povedal.dodal predseda spoločnosti Úsmev ako dar.Deti z týchto zariadení podľa neho v spoločnosti bojujú s predsudkami.tvrdí Mikloško. Keďže v CDR sú často rómske deti, stretávajú sa aj s rasovými predsudkami.konštatuje.Mnohé deti z CDR podľa neho študujú na stredných a vysokých školách. V náročnej situácii sú deti, ktoré dospejú, doštudujú a musia z CDR odísť. Podľa Márie Hrehovej z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny takto v roku 2018 ukončilo pobyt v CDR 378 ľudí, v roku 2017 ich bolo 431. Centrum vyplatí mladému dospelému pri odchode jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia, ktorý je podľa zákona 959,60 eura a o ďalšie peniaze môže požiadať obec.priblížil Mikloško. Úsmev ako dar v spolupráci s nadáciou DeDo, podľa neho prevádzkuje štyri takéto centrá v Dunajskej Lužnej, Ružomberku, Košiciach a Prešove.hovorí. Asi desať percentdetských domovov má podľa neho naozaj problém zaradiť sa do života a niekedy končia na šikmej ploche. Mnohí mladí dospelí z CDR pracujú ako vychovávatelia, alebo inak pomáhajú mladším deťom v podobnej situácii. V rámci Úsmevu ako dar si založili iniciatívu Domováci domovákom, ktorú vedie bývalýa dnes riaditeľ CDR v Necpaloch Ladislav Adamovič.Úsmev ako dar spolu s nadáciou DeDo podľa Mikloška tiež prevádzkuje sieť centier pomoci rodinám v kríze v Bratislave, Zvolene, Košiciach, Prešove a v Jasove. Jeden malý projekt je aj na Ukrajine.povedal Mikloško. Podľa neho často ide o rodinydetských domovov.Úsmev ako dar či DeDo po vlastnej línii alebo na odporúčanie úradov práce, sociálnych vecí a rodiny zachytia nejakú rodinu v problémoch, s ktorou sociálny pracovník vytvorí plán, aby jej pomohol. Plán má identifikovať zručnosti, silné a slabé stránky jednotlivých členov a posilňovať ich v rôznych oblastiach. Jedným zo spôsobov práce s rodinou je model stretnutí rodinného kruhu, ktorého cieľom je mobilizovať a aktivizovať širokú rodinu a prirodzenú podpornú sieť okolo dieťaťa a zapojiť ich do hľadania najlepšieho riešenia pre dieťa v ohrození.priblížil Mikloško.