Politici prezradili, kde budú dovolenkovať a podelili sa aj o svoje obavy z koronavírusu

25.7.2020 - V auguste politici odchádzajú na dovolenky, schôdza parlamentu naplánovaná nie je. Poslanci sa majú stretnúť v pléne národnej rady 16. septembra. Zákonodarci, ktorých oslovila agentúra SITA, sa chystajú oddychovať na Slovensku z dôvodu obavy pred ochorením COVID-19.Voľno má aj vláda, konkrétne do 11. augusta. Na riadnom rokovaní sa zíde v stredu 12. augusta 2020. Tlačový a informačný odbor úradu vlády uviedol, že vláda je pripravená zasadnúť kedykoľvek, ak si to situácia vyžiada.Premiér Igor Matovič ešte nevie, či bude dovolenkovať. „Asi dvakrát po dve minúty som sa nad tým zamyslel a vyhodnotil som to tak, že by som mal. Potom som to vzdal s tým, že dôležitejšie sú iné veci. Ideme v kuse od predvolebnej kampane, tak asi by bola potrebná. Uvidím,“ povedal agentúre SITA premiér.Poslanec vládneho hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Jozef Bubnár povedal, že s rodinou mal sen ísť k moru, pretože už tri roky pri ňom nebol. „Ale z dôvodu zodpovednosti a efektivity času zostaneme v Tatrách. Mali by sme tam ísť na minimálne trojdňový pobyt v auguste. Mám ešte maličké deti, im je jedno, aké prostredie zmenia. Hlavne, nech majú nejakú zábavu,“ doplnil.Podpredseda parlamentu Peter Pellegrini sa najbližšie týždne bude venovať zbieraniu podpisov spojených s kampaňou za vznik strany Hlas – sociálna demokracia. „O dovolenke začne rozmýšľať až po 15. auguste,“ uviedla Patrícia Medveď Macíková z kancelárie podpredsedu parlamentu.Šéf klubu Sme rodina Peter Pčolinský uvažoval nad dovolenkou v Chorvátsku, ale nakoniec svoje zámery zmenil. Povedal, že ochorenie Covid-19 berie ako výkričník. „Človek nikdy nevie, ale nepovažujem Chorvátsko za rizikovú krajinu. Budeme na Slovensku. Ako východniar budem na Domaši,“ poznamenal.Predseda parlamentného výboru pre európske záležitosti Tomáš Valášek (Za ľudí) povedal, že mal vopred jasno, či bude dovolenkovať na Slovensku. „Nevrátil som sa po 25 rokoch pobytu v zahraničí, aby som išiel na dovolenku zase do zahraničia. Aj pred koronakrízou som sa tešil, že budem chodiť po Slovensku a objavovať kúty, ktoré nepoznám. Manželka mi na Vianoce darovala pobyt na Morskom oku na východe,“ priblížil svoje plány.Časť dovolenky strávi v Nízkych Tatrách a zvyšok pôjde na východ Slovenska. Dodal, že už dostal varovanie o preplnených diaľniciach či jazerách, čo ho nepotešilo.Poslanec Dušan Jarjabek (Smer-SD) povedal, že vôbec nevie, či zostane doma alebo sa vydá do cudziny. „Keď som telefonoval po rôznych hoteloch, tak som zistil, že doma je to možno horšie ako v zahraničí. Nechcem hovoriť o Liptovskom Jáne, ktorý je úplne preplnený, nechcem hovoriť o Nízkych Tatrách, kde je to totálne preplnené. Domáca dovolenka vyzerá ešte horšie, ako keby ste išli do Chorvátska,“ mienil Jarjabek.Dodal že prvý raz si na Slovensku uvedomuje, „ako je nás veľa“. Výzvy vládnych činiteľov k domácim dovolenkám sú podľa neho fajn, ale má pochybnosti, či je skutočne bezpečnejšia domáca dovolenka, alebo tá v zahraničí, kde nie sú plné pláže.Na rozdiel od minulých rokov poslanci tento rok nemajú dvojmesačnú letnú pauzu od rokovaní v parlamente. Od ustanovujúcej marcovej schôdze strávili doteraz v parlamente 35 rokovacích dní. Po prázdninách sa ďalšia riadna schôdza začína 16. septembra. Schôdze výborov sú plánované od 2. septembra. Do konca roka 2020 by mali poslanci stráviť v národnej rade 29 rokovacích dní.Zákonodarci sa pri výkone svojej práce neriadia Zákonníkom práce a teda ani nemajú klasické dovolenky ako bežní zamestnanci. Parlament podľa ústavy zasadá neustále.Pre poslancov je pri odmeňovaní určujúci zákon o platových pomeroch ústavných činiteľov a zákon o rokovacom poriadku parlamentu. Ten stanovuje pre poslancov aj sankcie, ak sa bez ospravedlnenia nezúčastnia rokovania výborov alebo pléna národnej rady.