Dovolenka v zahraničí je pre mnohých Slovákov tabu, zo susedov sú na tom horšie už len Maďari

25.7.2020 (Webnoviny.sk) - V roku 2019 si takmer 40 percent Slovákov nemohlo dovoliť ísť na týždňovú dovolenku do zahraničia. Vyplýva to z merania výskumnej agentúry Európskej únie (EÚ) Eurostat . Priemer členských štátov EÚ je 28,5 percenta. Najhoršie sú na tom Rumuni, pri ktorých to je viac ako polovica občanov, naopak vo Švédsku si dovolenku nemôže dovoliť desatina populácie staršej ako 16 rokov.V roku 2019 si týždňovú dovolenku v zahraničí nemohlo dovoliť 37,3 percenta Slovákov. Ide síce o pokles oproti meraniu v roku 2010, ale stále je pomer ľudí, ktorí si oddych mimo krajiny dovoliť nemôžu vyšší, ako je priemer EÚ. V roku 2009 si nemohlo dovoliť dovolenku 55,7 percenta Slovákov. Aj medián v rámci EÚ sa v prospech jej obyvateľov zlepšuje. Zatiaľ čo v roku 2010 si dovolenku nemohlo dopriať 38,8 percenta obyvateľov, v súčasnosti je to 28,5 percenta.Európske krajiny s najmenším pomerom obyvateľov, ktorí si dovolenku v zahraničí dopriať nedokážu, sú Švédsko (10,2 percenta), Dánsko (10,8 percenta) a Fínsko (11,8 percenta). Na opačnom konci rebríčka sú Rumuni (54,1 percenta), Gréci (49,2 percenta) a Chorváti 48,4 (percenta).Horšie ako Slováci sú na tom v rámci susedných krajín Maďari (41,5 percenta). Naopak v lepšej situácii sú Poliaci s 33,2 percentami, Česi so 19,7 percentami a Rakúšania s 12,9 percentami.