Politici sa dôležitým témam venujú potom ako boli viacerí trestne stíhaní, tvrdí nadácia a potrebné bude kontrolovať sľuby z PVV

15.11.2023 (SITA.sk) - Nadácia Zastavme korupciu a občianske združenie Via Iuris tvrdí, že kabinet v programovom vyhlásení vlády (PVV) nevyužil šancu posilniť dôveru v spravodlivosť.Dokument sa podľa združení podrobne venuje zmierňovaniu trestov za hospodársku trestnú činnosť, teda úprave Trestného zákona i poriadku a taktiež humanizácii podmienok vo väzniciach, avšak oveľa menej priestoru dostali návrhy na zlepšenie právneho štátu.„Súhlasíme, že sú to mimoriadne dôležité témy a považujeme za potrebné ich riešiť, no je škoda, že politici, ktorí tu v minulosti vládli 12 rokov, sa im začali venovať až potom, ako boli viacerí z nich trestne stíhaní, či dokonca mali možnosť vyskúšať si podmienky väzby," uviedla riaditeľka Via Iuris Katarína Batková Pozitívne by sa podľa Batkovej mohla vnímať deklarovaná ochota zapájať do tvorby zákonov aj partnerov zo sociálneho alebo mimovládneho prostredia, čo by podľa dokumentu malo zvýšiť kvalitu legislatívneho procesu.Avšak dodáva, že je ťažké tomu dôverovať, keď to členovia vládnej garnitúry porušili ešte pred tým, ako jej bola vyslovená dôvera.„Či už verbálnymi útokmi na mimovládne organizácie alebo priamym zásahom do rokmi osvedčeného modelu financovania mimovládok prostredníctvom dvoch percent z dane," uviedla riaditeľka Via Iuris.Časť PVV o posilnení úlohy demokratického štátu je podľa organizácií plná veľmi vágnych konštatovaní. Taktiež okrem útokov na špeciálnu prokuratúru vláda podľa inštitúcií nemenuje žiadne konkrétne problémy vo fungovaní prokuratúry a súdov.Podľa riaditeľky Zastavme korupciu Zuzany Petkovej je nedostatočne odôvodnený aj zámer zrušiť či upraviť trestný čin ohýbania práva.„Zatiaľ nie je známe, že by sa naplnili obavy z možného zneužitia voči sudcom. Jediným exponovaným prípadom je odsúdená sudkyňa, ktorá rozhodovala na pokyn Mariana Kočnera," doplnila.Organizácie sa s kabinetom zhodujú v názore na postavenie prokuratúry, totiž nepovažujú za dobrý nápad meniť súčasný systém na štátne zastupiteľstvo.„Na druhej strane však vo vyhlásení vlády chýba akákoľvek zmienka o zmenách vo fungovaní prokuratúry, ktoré by zabezpečili jej lepšie fungovanie a zvýšili kontrolu činnosti nielen samotnej prokuratúry, ale aj jej čelných predstaviteľov vrátane generálneho prokurátora," tvrdia organizácie.Podľa inštitúcií bude dôležité, aby voliči i odborná verejnosť kontrolovali výkony vlády a napĺňanie sľubov z PVV. „V programovom vyhlásení síce vláda naznačuje, akým témam by sa mohla venovať, no ako už ukázali prvé kroky niektorých ministrov, realita môže byť celkom odlišná," tvrdia riaditeľky organizácií.