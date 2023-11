André Rieu a jeho orchester očaria Slovensko aj v roku 2024

15.11.2023 (SITA.sk) - André Rieu, svetoznámy huslista a dirigent má opäť v pláne očariť publikum na Slovensku. Do Bratislavy sa vráti takmer presne na rok a svoj koncert odohrá 7. novembra 2024 v rámci dlhoočakávaného svetového turné.Diváci sa môžu tešiť, že André Rieu so svojim úžasným Orchestrom Johanna Strausa a zborom sólistov z celého sveta, ich prenesie do sveta nádherných melódií repertoáru, ktorý siaha od klasických majstrovských diel, cez valčíky po najznámejšie melódie a piesne z filmov, opier a muzikálov.Rieu, jeden z najpopulárnejších svetových hudobníkov, predal 40 miliónov albumov a je známy svojimi energickými, veselými a zároveň romantickými vystúpeniami.Súčasťou jeho koncertov je častokrát aj dychberúca svetelná show, prepracované kostýmy a vypredané publikum. Jeho koncerty sú zakaždým jedinečným a pohlcujúcim zážitkom pre všetky vekové kategórie. Pripravované koncerty sľubujú, že tomu nebude inak ani tentokrát.André hovorí: "Emócie sú kľúčom! Keď sa kúsok hudby dotkne môjho srdca, viem, že sa dotkne aj vášho. Veľmi sa teším, že budúci rok prídem opäť do Bratislavy aj so svojim orchestrom, zborom a viacerými medzinárodnými sólistami. Dúfam, že vás všetkých uvidím spievať a tancovať v uličkách. Posielam veľa lásky!”Špeciálnym hosťom tohto turné je 15 ročná Emma Kok, ktorá sa preslávila na všetkých sociálnych sieťach, kde má viac ako 60 mil. videní, vďaka jej prevedeniu francúzskej skladby "Voilà” od Barbary Pravi.Video si môžete pozrieť tu:Koncerty André Rieu sa vypredávajú rovnako ako koncerty najväčších svetových popových a rockových hviezd. Jeho koncerty sú nielen hudobným, ale aj vizuálnym pôžitkom – samotný pohľad na neho a jeho umelcov, ktorí na začiatku prichádzajú na pódium cez publikum, až po honosné kostýmy či veľkú obrazovku za orchestrom, zobrazujúcu nádherné snímky, šité na mieru pre každú pieseň. Jeho koncert je magický zážitok pre celú rodinu a tiež pre každého, kto má rád nádhernú hudbu a romantiku.Hudobné videá Andrého Rieu na YouTube dosahujú miliardové videnia. Na Facebooku ho sleduje viac ako 10 miliónov fanúšikov, 1,6 milióna na sociálnej sieti Instagram a viac, než 1 milión fanúšikov má Rieu na TikTok-u.Buďte pripravený zažiť kúzlo Andrého Rieu a jeho 60-členný Orchester Johanna Strausa, ktorý je mimochodom najväčším súkromným orchestrom na svete.André Rieu nie je láska na jeden večer, ale na celý život.Informačný servis