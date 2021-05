Politici si pripomínajú Deň víťazstva nad fašizmom, viacerí sa zúčastnili pietneho aktu na Slavíne (foto)

Branislav Gröhling

8.5.2021 (Webnoviny.sk) - Viacerí členovia vlády a politici si v sobotu pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmom, ktorý pripadá na 8. mája. Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) pri tejto príležitosti na Slavíne v Bratislave vzdal hold všetkým, ktorí prišli o život v boji za slobodnú a demokratickú budúcnosť.Zároveň odsúdil pretrvávajúce extrémistické prejavy v spoločnosti a poukázal na dôležitosť diskusie na túto tému. Jeho stanovisko poskytla hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.„Dnešný deň je o všetkých hrdinoch - obyčajných ľuďoch, ktorí navzdory vojne, násiliu a smrti nestratili nádej, že jedného dňa sa toto utrpenie skončí. Ďalším generáciám vybojovali nesmierne cennú hodnotu – slobodu, a to aj za cenu straty vlastného života. História nás učí, aké hrôzy môže spôsobiť nenávisť v akejkoľvek forme. Preto je potrebné pripomínať si naše dejiny a poučení z nich rázne odmietať tlejúce uhlíky extrémizmu. Česť padlým hrdinom, nikdy nezabudneme,“ uviedol Naď.Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) vo svojom profile na sociálnej sieti napísal, že Deň víťazstva nad fašizmom by sa nikdy nemal stratiť medzi ostatnými sviatkami a voľnými dňami v slovenských kalendároch.„Na našu minulosť nesmieme zabudnúť, aby sa hrôzy nacizmu už nikdy nezopakovali. Za mier a relatívne pokojný život, ktorý dnes žijeme, vďačíme práve našim predkom a ich spojencom. Čest ich pamiatke," konštatoval minister školstva.Šéf rezortu hospodárstva Richard Sulík (SaS) priblížil, že Slovensko nesmie nikdy zabudnúť na hrôzy 2. svetovej vojny, ani na zlobu, ktorá k vojne viedla.„Vážime a pripomíname si hrdinov, ktorí pre našich starých rodičov a nás - ďalšie generácie - zachránili slobodu," doplnil Sulík vo svojom profile na sociálnej sieti.Podľa ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniky Remišove j (Za ľudí) zanecháva nenávisť za sebou len spálenú zem.„Vojna je memento, ktoré sa nesmie zopakovať. Mier nie je samozrejmosť. Česť pamiatke hrdinom," dodala Remišová vo svojom profile na sociálnej sieti.Remišovej stranícka kolegyňa a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková na sociálnej sieti vyzdvihla, že posledné dni dávajú veľkú nádej, že tak, ako ľudstvo svojho času porazilo vo vojne nenávistnú ideológiu, porazí napokon aj „zákerného nepriateľa", ktorým je dnes vírus.„S úctou a vďakou si pripomínam tých, ktorí sa postavili zlu v čase, keď nabralo obrovské rozmery. Či už to bolo pred 76 rokmi, alebo je to dnes," priblížila Kolíková s tým, že vzdáva úctu všetkým padlým.Predseda poslaneckého klubu hnutia OĽaNO Michal Šipoš vyhlásil, že mier ani v súčasnom svete nie je samozrejmou hodnotou a Slovensko môže hovoriť o šťastí, že patrí do bezpečnejšej časti sveta.„Zmyslom tohto dňa, okrem iného, je, aby sme si pripomenuli, aké zhubné následky majú šialené ideológie neznášanlivosti a rasizmu. Na konci tohto vojnového besnenia zostali milióny mŕtvych a zbedačené krajiny. Každý v rámci svojich možností by mal urobiť všetko pre to, aby sme my a naše deti nemuseli nikdy vojnové hrôzy zažívať,“ ozrejmil Šipoš v stanovisku, ktoré zaslal Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽaNO.Dnešný sviatok si svojou účasťou na Slavíne pripomenuli aj zástupcovia strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD). Strana považuje Deň víťazstva nad fašizmom za dôležitý sviatok, ku ktorému sa bude vždy hlásiť. Úcta k hrdinom Červenej armády je podľa Smeru-SD o to aktuálnejšia, že „rusofóbia vo vládnej koalícii nadobudla obludné rozmery a Rusko je absurdne obviňované z rozpútania 2. svetovej vojny".Ako priblížila strana vo svojom profile na sociálnej sieti, keď sa Smer-SD stane súčasťou vládnej koalície, bude klásť dôraz na to, aby sa v slovenskej spoločnosti „neprekrúcal význam Sovietskeho zväzu a jeho Červenej armády pri definitívnej porážke fašizmu".Európa si 8. mája pripomína 76. výročie ukončenia 2. svetovej vojny. V hlavnom veliteľstve sovietskych vojsk v nemeckom Karlshorste, predmestí Berlína, podpísali 8. mája 1945 dokument o bezpodmienečnej kapitulácii hitlerovského Nemecka. Druhá svetová vojna sa tak v Európe oficiálne skončila.