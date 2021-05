Život v slobode a mieri nesmie byť nikdy samozrejmosťou, zdôraznila prezidentka Čaputová (foto)

Vojnové generácie zachránili svet

76. výročie ukončenia 2. svetovej vojny

8.5.2021 (Webnoviny.sk) - Nikdy nesmie byť samozrejmosťou to, že žijeme v slobode a mieri. Pri príležitosti dnešného Dňa víťazstva nad fašizmom to povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová , ktorá sa zúčastnila na pietnom akte na Slavíne v Bratislave. Vďaku padlým v 2. svetovej vojne vyjadril svojou účasťou na Slavíne aj predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina).Prezidentka ďalej priblížila, že vojnové generácie za cenu nesmiernych obetí a nepredstaviteľného utrpenia zachránili svet. „Naši dedovia a staré mamy, pradedovia a ich rovesníci a rovesníčky v Rusku, na Ukrajine, v Rumunsku a ďalších krajinách, ktorí oslobodzovali naše dediny a mestá, rovnako ako generácia mužov a žien vo Veľkej Británii, vo Francúzsku, v USA, Kanade a ostatných krajinách protihitlerovskej koalície, našli v sebe toľko sily, odvahy a odhodlania, že so zbraňou v ruke bojovali za spravodlivú a posvätnú vec. Za toto im nikdy nebudeme môcť byť dostatočne vďační. Česť ich pamiatke," uviedla prezidentka Čaputová na sociálnej sieti.„Som presvedčený o tom, že národ, ktorý si nepamätá svoju históriu a nectí si ju, nemá budúcnosť. Musíme ju preto pripomínať aj mladým generáciám," doplnil šéf parlamentu.Európa si dnes pripomína 76. výročie ukončenia 2. svetovej vojny. V hlavnom veliteľstve sovietskych vojsk v nemeckom Karlshorste, predmestí Berlína, podpísali 8. mája 1945 dokument o bezpodmienečnej kapitulácii hitlerovského Nemecka. Druhá svetová vojna sa tak v Európe oficiálne skončila.