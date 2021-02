Politici si pripomínajú vraždu Kuciaka a jeho snúbenice, podľa Korčoka zmenili Slovensko

aktualizované 21. februára 15:33



Symbol boja proti korupcii

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Slobodne sme sa nadýchli

Na ceste k lepšiemu Slovensku

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ich smrť spojila Slovensko

Krehkosť fungovania demokracie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.2.2021 (Webnoviny.sk) -Novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka (nom. SaS) zmenili Slovensko. Uviedol to vo svojom stanovisku, ktoré poskytol tlačový odbor ministerstva. Slovensko si dnes, 21. februára, pripomína tri roky od uplynutia vraždy novinára a jeho snúbenice. Minister obrany SR OĽaNO ) verí, že Slovensko cíti vôľu a v konečnom dôsledku aj výsledok rozviazania rúk vyšetrovateľom a ďalším orgánom, ktorých záujmom je nezaujatá a na pravde založená spravodlivosť.Korčok poznamenal, že Kuciak a Kušnírová sa stali symbolom boja proti korupcii a súčasne apelom na ochranu slobodnej žurnalistiky. „Nebáli sa nastavovať moci kritické zrkadlo a až do svojej tragickej smrti neúnavne hľadali pravdu,“ povedal. Tlačový odbor ministerstva pripomenul, že Slovensko sa ako člen Koalície pre slobodu médií zaviazalo k aktívnej podpore a ochrane novinárov a pracovníkov médií. Doplnil, že ochrana novinárov je kľúčová v každej demokratickej spoločnosti a vražda týchto dvoch mladých ľudí to spoločnosti pripomína. (Za ľudí) si vo svojom profile na sociálnej sieti tiež pripomenula tretie výročie tragickej smrti Kuciaka a Kušnírovej. „Ich vražda navždy zmenila Slovensko a spustila proces očisty našej krajiny. Deň po dni, týždeň po týždni sa potvrdzujú všetky kauzy, o ktorých Ján písal. Postupne sa vyšetrujú, ich aktéri sa k skutkom priznávajú a niektorí končia vo väzení,“ napísala.Dodala, že ide práve o zásluhu tohto novinára a jeho snúbenice. Podotkla, že napriek tomu, že spoločnosť prežíva náročné obdobie, tak túžba Kuciaka a Kušnírovej po živote v slušnej, otvorenej a neskorumpovanej krajine je niečo, čo by malo ľudí spájať.Vraždu novinára a jeho snúbenice si tiež pripomenul aj podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí). Napriek plynutiu času ohavná vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej navždy zostane jednou z najväčších tragédií moderného Slovenska. Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti. Dodal, že oni dvaja zmenili Slovensko, „iba vďaka ním a ich obeti sme sa vzbúrili a slobodne nadýchli". Slovensko si dnes, 21. februára, pripomína tri roky od uplynutia vraždy novinára a jeho snúbenice.„Nesmieme zabudnúť na obetu, ktorú pre hľadanie pravdy a túžbe po spravodlivosti priniesli. Je našou povinnosťou trvať na spravodlivom rozsudku s objednávateľmi vraždy. Rovnako trváme na vyšetrení všetkých káuz, na ktoré Ján Kuciak poukazoval. Je našou povinnosťou stále dbať na ochranu novinárov a podporovať slobodu tlače. Je našou povinnosťou volať po slušnom a spravodlivom Slovensku. Volanie po slušnosti a spravodlivosti vyrušuje a znervózňuje, pretože konfrontuje v prvom rade nás samotných a až potom všetkých okolo nás," napísal Šeliga. Dodal, že je to ideál, ktorý presahuje všetky roviny života, súkromného i verejného.Podľa Šeligu je tiež povinnosťou v aktuálnej situácii volať po vnútornej reflexii vládnutia. „Niet pochýb, že táto vláda je lepšia ako tie minulé, ak však štýl vládnutia, komunikácia a manažment krajiny neprejde reflexiou, nenaplní ideál tisícov občanov, ktorí stáli na námestiach. A my zostaneme na pol ceste, pretože akokoľvek je to dôležité, je zrejmé, že len boj proti korupcii už dnes nestačí," doplnil podpredseda Národnej rady SR.„Pred tromi rokmi sme sa poznačení smrťou nevinných vydali na cestu k lepšiemu, funkčnejšiemu a slušnejšiemu Slovensku," povedal. „Tí, ktorí uniesli našu krajinu, čakajú na svoju šancu na návrat. Je našou povinnosťou pokračovať. Ak už pre nič iné, tak preto, že sme to dlžní Jánovi a Martine," uzavrel.Spoločnosť si od smrti novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej stále viac uvedomuje, aké dôležité je zachovať demokraciu a dôveru ľudí v predstaviteľov štátnej moci, ktorých si zvolili. Uviedla to vládna strana Sme rodina vo svojom profile na sociálnej sieti. Od ich vraždy sa podľa nej na Slovensku toho veľa zmenilo.„Nemôžeme tolerovať, aby bol ktokoľvek zastrašovaný iba kvôli tomu, že sa snaží hľadať pravdu. Spravodlivosť už nemôže byť zneužívaná v prospech určitej skupiny ľudí a je len na nás, či v tejto zmene, ktorú sme si vydobyli, chceme pokračovať,“ priblížila strana. Doplnila, že smrť Kuciaka a Kušnírovej spojila Slovensko.Okolnosti vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej spoločnosti dodnes pripomínajú krehkosť fungovania demokratickej spoločnosti. Upozornila na to vo svojom profile mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko . Dodala, že ani po troch rokoch nezabúdajú na tú túžbu po spravodlivosti a pravde, ktorá ich vyhnala na námestia.Ako uviedol predseda mimoparlamentného Kresťansko-demokratického hnutia (KDH) Milan Majerský , smrť Kuciaka a Kušnírovej ukázala, že túžba po moci a peniazoch sa nezastaví pred ničím a je schopná všetkého, proti čomu sa KDH jasne vymedzuje. V danom duchu preto oceňujú zmenu, ktorá prišla pred necelým rokom s výmenou vlády. Majerský dodal, že aj keď na odsúdenie hlavných vinníkov vraždy stále spoločnosť čaká, „ľady sa pohli“.„Nejde len o prácu polície a súdov, musíme trpezlivo a dôsledne budovať systém, v ktorom pravidlá budú platiť rovnako pre všetkých, od bežného človeka po premiéra. Len tak zostane Slovensko atraktívne ako krajina pre svojich občanov,“ vysvetlil Majerský. Ľudia by malo podľa neho cítiť nielen pokoru a úprimný záujem o riešenie problémov zo strany vlády, ale spravodlivý prístup pre všetkých.