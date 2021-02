Čaputová si uctila pamiatku Kuciaka a jeho snúbenice, dúfa v odsúdenie objednávateľov vraždy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.2.2021 (Webnoviny.sk) - Pre spravodlivosť na Slovensku je dôležité, aby boli odsúdení aj objednávatelia vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to povedala to v nedeľu po uctení si ich pamiatky na Námestí SNP v Bratislave.Prezidentka dúfa, že odsúdenia objednávateľov sa v najbližších mesiacoch spoločnosť dočká. Občanov vyzvala, aby v nedeľu večer minútou ticha vzdali úctu novinárovi a jeho snúbenici. Spoločnosť si 21. februára pripomína tri roky od ich vraždy.„Sú to tri roky od tragickej udalosti, ktorá sa stala v histórii mementom. Od začiatku bolo jasné, že ich smrť nie je náhodná a že úzko súvisí s investigatívnou prácou Jána Kuciaka,“ pripomenula Čaputová.Dodala, že udalosti posledných mesiacov potvrdzujú, že o čom novinár písal, boli pravdivé podozrenia. Podotkla, že aj keď verejnosť pozná tváre a mená vykonávateľov vraždy, pre spravodlivosť na Slovensku je veľmi potrebné, aby boli odsúdení aj jej objednávatelia.