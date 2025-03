Politici zriadením tlačových súdov získajú VIP služby, bežní ľudia sa stále načakajú, tvrdia progresívci

Vláda chce obmedzovať kritické médiá

Návrh v rozpore s ústavným princípom

22.3.2025 (SITA.sk) - Návrh na zriadenie tlačových súdov je prejavom papalášizmu koalície . Vyhlásila to predsedníčka výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucia Plaváková PS ). Reagovala tak na návrh poslanca Romana Michelka SNS ), ktorým by sa zriadili osobitné súdne senáty, ktoré sa majú venovať žalobám voči médiám týkajúcim sa práva na opravu.„Presne ako vidíme už dlhé mesiace, zaujímajú sa len sami o seba, svoje boliestky, vládne fleky a pomstu voči komukoľvek, kto ich kritizuje. Bežní ľudia sa pre dlhotrvajúce spory nevedia na Slovensku dlhé roky domôcť spravodlivosti, ale pána Michelka najviac trápi, aby politici nespokojní s tým, čo o nich píšu médiá, mali na súdoch prednosť,” uviedla Plaváková.Podpredsedníčka hnutia Progresívne Slovensko (PS) Zora Jaurová pripomenula, že cieľom novely zákona je aj znovu zaviesť právo na opravu. Jaurová je názoru, že súčasnej vláde prekážajú kritické médiá, a preto ich chcú obmedzovať. Ako upozornila, súčasná právna úprava, ktorá obsahuje právo na odpoveď, je dostatočná a predkladateľ nevedel uviesť žiadne príklady alebo dáta, ktoré by dokazovali opak.„Ľudia na Slovensku tak od Slovenskej národnej strany namiesto lacnejších potravín dostanú VIP súdy pre politikov a celebrity, ktorým sa nepáči, čo o nich píšu v novinách,” vyhlásila Jaurová.Poslanec Branislav Vančo (PS) upozornil, že tento návrh je súčasne v rozpore s ústavným princípom rovnosti pred zákonom. Ako vysvetlil, zvýhodňuje určitú skupinu ľudí, v tomto prípade najmä politikov.„Ostatní sa kvôli tomuto návrhu dostanú k spravodlivosti ešte neskôr ako doteraz. A to v situácii, keď súdne spory nezriedka trvajú aj päť alebo desať rokov,” doplnil Vančo, podľa ktorého tak ide o rovnaký princíp, ako keď sa niekto predbieha v rade v obchode, u lekára či na úrade. „Je nehorázne, že namiesto konkrétnych riešení pre zrýchlenie konaní ide koalícia uzákoniť takýto neférový prístup k spravodlivosti,” uzavrel Vančo.