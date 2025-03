Vo veku 76 rokov zomrel legendárny americký boxer George Foreman

22.3.2025 (SITA.sk) - Vo veku 76 rokov zomrel v piatok slávny americký boxer George Foreman, bývalý dvojnásobný profesionálny majster sveta v ťažkej váhe. O jeho úmrtí informovala rodina. "S hlbokým zármutkom oznamujeme skon nášho milovaného Georga Edwarda Foremana st., ktorý nás v kruhu svojich blízkych v pokoji opustil 21. marca roku 2025," píše sa vo vyhlásení. Príčina jeho smrti zatiaľ nie je známaForeman zvíťazil v roku 1968 na olympijských hrách v Mexiku a v nasledujúcom roku prestúpil medzi profesionálov. V roku 1973 získal svetový titul, keď knokautoval Joea Fraziera. O majstrovský pas ho o rok neskôr pripravil Muhammad Ali v legendárnom zápase na štadióne v konžskej Kinshase, ktorý vošiel do histórie ako The Rumble in the Jungle (Rachot v džungli)V roku 1977 dal Foreman boxu zbohom a začal sa venovať práci duchovného v Houstone. Po desiatich rokoch sa však do ringu vrátil av roku 1994 šokoval svet, keď v 45 rokoch zvíťazil v súboji o titul majstra sveta nad 26-ročným Michaelom Moorerom. Stal sa tak najstarším šampiónom ťažkej váhyForeman mal na svojom konte celkovo 81 zápasov medzi profíkmi s mimoriadne pozitívnou bilanciou 76 výhier a iba 5 prehier. Súperov až v 68 prípadoch zdolal knockoutom. Bol uvedený do Svetovej boxerskej siene slávy a Medzinárodnej boxerskej siene slávy.