Politická scéna je rozbitá, ale zámer koalície o podpore opozičných návrhov nazval politológ gestom

Možno očakávať aj spory

Na realizáciu cieľov zrejme nebudú mať priestor

Štátne byty a lepšie podnikateľské prostredie

Boj proti korupcii a podpora sociálneho štátu

7.4.2020 - Za gesto možno podľa politológa Tomáša Koziaka označiť zámer vládnych strán, ktoré v koaličnej zmluve počítajú aj s podporou opozičných návrhov. „Do akej miery to bude, reálne ťažko povedať, ale v princípe to určite nie je zlé,“ povedal Koziak agentúre SITA.Podmienkou koalície však je, že návrhy opozície budú v súlade s programovým vyhlásením vlády alebo hodnotami, záujmami či politickým hodnotovým alebo odborným názorom koaličnej rady.„Pokiaľ uvažujeme, že sa majú politici správať pragmaticky, teda prijímať návrhy pre dobro veci bez ohľadu na to, z ktorého táboru sú, tak možno očakávať aj z radov opozície návrhy v úprimnej snahe vyriešiť nejaký problém,“ zhodnotil Koziak.Ako však dodal, politická scéna je rozbitá, „dokonca politické strany si robia napriek v zmysle, čím horšie, tým lepšie“.V prípade zákonov týkajúcich sa zvýšenia ochrany života predkladaných koaličným poslancom sa podľa dohody schválenie koaličnou radou nevyžaduje, no budú vopred predložené na prerokovanie koaličnej rade.Zákon na ochranu života a ľudskej dôstojnosti plánuje predložiť poslankyňa klubu Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) Anna Záborská. Tá je šéfkou Kresťanskej únie, ktorej členovia boli na kandidačnej listine OĽaNO.„Koaliční partneri sa zároveň zaväzujú, že zlepšia legislatívu v oblasti majetkových práv pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,“ píše sa v koaličnej dohode. Aj keď priamo registrované partnerstvá nespomína. Zrejme ide o ustanovenie ako pomôcť riešiť problémy súžitia osôb rozdielneho, ale aj rovnakého pohlavia.Zmluva však nerieši, čo v prípade, že návrh na ochranu života, resp. sprísnenie interrupcií, predloží opozícia. Otázkou je, či v koalícii nespôsobí pnutie.Podľa Koziaka možno pri prerokovávaní kultúrno-etických tém očakávať v Národnej rade SR spory. Ako poznamenal, aj preto dostali vládni poslanci zelenú pri hlasovaní o koaličných návrhoch.„Vzhľadom na hodnotovú a ideologickú rôznorodosť koalície, v ktorej máme liberálov zo SaS aj konzervatívnych politikov z OĽaNO, môže to vytvárať istý problém. Dá sa očakávať, že práve opozičné strany budú koalíciu možno až ostreľovať takýmito návrhmi, aby ju rozleptali. Bude to pre nich určite najefektívnejší spôsob,“ zhodnotil politológ.Podľa koaličnej dohody všetky návrhy alebo materiály, ktoré sú mimo rámca schváleného programového vyhlásenia vlády a ani žiadny koaličný poslanecký návrh nebude predložený národnej rade a vláde bez toho, aby bol vopred prerokovaný a schválený koaličnou radou. Koaličná zmluva je uzatvorená na dobu určitú a to do vyhlásenia najbližších volieb do Národnej rady SR.Koalícia zmluvu zverejnila len s podpismi lídrov koalície. Zmluvu však minulý týždeň podpisovali aj vládni poslanci. Ako jediný zmluvu nepodpísal poslanec koaličnej strany Za ľudí Miroslav Kollár. Povedal, že vládu podporuje, ale „na netradičné experimenty“ nevidí dôvod. Doteraz v novodobej demokratickej histórii SR sa niečo také ešte nestalo.Pokiaľ ide o programové ciele, vychádzajú z volebných programov vládnych strán. Politológ pochybuje, že vládne strany budú mať priestor na realizáciu svojich cieľov.„Záleží, ako sa kríza týkajúca sa šírenia koronavírusu podpíše na ekonomike. U časti vládnych strán niektoré veľkoryso definované ciele v hospodárskej a sociálnej oblasti budú hlboko načierať do štátnej kasy. Tam však o veľkorysosti nemožno hovoriť a bude sa to dramaticky okresávať,“ mienil Koziak.Pripomenul, že v programových tézach koalície sú veci, ktoré sa však financií priamo netýkajú. „Ide o odstránenie korupcie, či vytváranie prostredia právneho štátu,“ dodal Koziak.V dohode sa hovorí, že koaliční partneri umožnia OĽaNO presadiť 11 schválených návrhov, na ktoré sa hnutie pýtalo pred voľbami ľudí v ankete Rozhodni to. Ide napríklad o zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov, alebo aby zákony súvisiace s podnikaním platili vždy len od 1. januára. Cieľom OĽaNO je zásadná očista orgánov činných v trestnom konaní, ako aj iných inštitúcií zabezpečujúcich spravodlivosť.Hnutie Sme rodina chce zabezpečiť zrušenie akýchkoľvek doplatkov na lieky pre dôchodcov, ľudí ťažko zdravotne postihnutých a deti do šiestich rokov veku.Hnutie chce zabezpečiť „masívnu“ výstavbu štátnych nájomných bytov, aby mesačné nájomné bolo pre záujemcov nižšie, ako je štandardné trhové nájomné. Model financovania výstavby bytov nebude podľa Sme rodina navyšovať deficit rozpočtu verejnej správyStrana Sloboda a Solidarita (SaS) bude podľa koaličnej zmluvy presadzovať zásadné zjednodušenie daňového a odvodového systému, zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľov a firiem.Zlepšiť chce podnikateľské prostredie čo najrýchlejším prijatím balíka zákonov, ktoré odbúrajú zbytočnú byrokraciu. Presadzovať chce „vyššie, lepšie a motivačné odmeňovanie učiteľov“ a zmodernizuje obsah vzdelávania.Strana Za ľudí sa zaväzuje predkladať návrhy v oblasti boja proti korupcii, obnovy spravodlivosti, podpory sociálneho štátu, pomoci ľuďom so zdravotným postihnutím a podpory občianskej spoločnosti. Klásť chce dôraz na investície do menej rozvinutých regiónov.Zasadiť sa chce za prijatie ústavného zákona o významných opatrenia na očistu justície, ktorého súčasťou bude reforma Súdnej rady SR, zriadenie Najvyššieho správneho súdu a zavedenie vekového cenzusu pre sudcov.Ministri momentálne pracujú na programovom vyhlásení. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) má predložiť do vlády návrh programového vyhlásenia do 13 apríla. Ústava hovorí, že vláda je povinná do 30 dní po svojom vymenovaní predstúpiť pred Národnú radu SR so svojím programom a požiadať ju o vyslovenie dôvery. Prezidentka Zuzana Čaputová vládu vymenovala 21. marca.