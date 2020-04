Slovenskí vedci vyvinuli kvalitný test na koronavírus. Slovensko dostane 100-tisíc testov zadarmo

Slovenskí vedci pripravujú 100-tisíc PCR testov. Tieto testy poskytli Slovenskej republike ako dar. Na tlačovej konferencii o tom informoval člen permanentného krízového štábu Robert Mistrík. Používať sa budú pri diagnostike a budú tiež slúžiť ako rezerva, ak Slovensko nebude schopné získať testy zo zahraničia.

„Snažíme sa o to, aby Slovensko bolo sebestačné. Aby sa nestalo, že v istom okamihu nebudeme schopní testovať,“ konštatoval Mistrík. Ako dodal, testovanie sa skladá z troch krokov, a síce odber vzorky, následne izolácia RNA a PCR diagnostika alebo test.

Táto iniciatíva sa týka tretieho kroku. Výroba by sa mala podľa neho ukončiť do dvoch týždňov, certifikácia by mala byť ukončená do troch týždňov.

Predseda vlády SR Igor Matovič informoval, že tieto testy dokáže Slovensko zabezpečiť za dramaticky nižšie ceny, aj po tom, ako sa darovaných 100-tisíc testov minie. Ako uviedol, od začiatku fungovania novej vlády bolo cieľom zvýšiť počet testovaných a zabezpečiť dostatok testov.

„V takejto situácii sa nemôžeme spoliehať na dlhoročné väzby dodávateľov zo sveta. Je potrebné, aby sme mali záložné riešenie, aby ľudia nezostali bez testov,“ konštatoval. Test bude podľa premiéra vyskladaný podľa protokolu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a budú ho používať úrady verejného zdravotníctva.

