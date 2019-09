Politické skupiny v EP navrhli nominantov na Sacharovou cenu

Na archívnej snímke europarlament. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 20. septembra (TASR) - Politické skupiny zastúpené v Európskom parlamente (EP) navrhli vo štvrtok svojich nominantov na získanie tohoročnej Sacharovovej ceny za slobodu myslenia. Najznámejším z nominantov je ruský opozičný politik a ľudskoprávny aktivista Alexej Navaľnyj.Sacharovovu cenu každoročne udeľuje Európsky parlament - už od roku 1988 - tým jednotlivcom a organizáciám, ktoré bojujú za ľudské práva a slobody. Nominácie na túto cenu môžu predniesť politické skupiny v EP alebo skupina najmenej 40 europoslancov. Vlaňajším oceneným bol ukrajinský režisér Oleh Sencov, v tom čase väznený v Ruskej federácii.Najväčšia skupina v EP, Európska ľudová strana (EPP), nominovala na získanie ceny ruského opozičného politika Alexeja Navaľného. Prvýkrát bol za svoju politickú činnosť zatknutý v roku 2011. Úrady mu zabránili kandidovať na prezidentské voľby v roku 2018 a v priebehu tohto roka bol niekoľkokrát zadržaný pre porušenie zákonov týkajúcich sa verejných demonštrácií.Frakcia socialistov a demokratov (S&D), ako aj Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice (GUE/NGL), ktorí majú tiež podporu frakcie Zelených, by dopriali Sacharovovu cenu trojici brazílskych aktivistov pre ľudské práva a ochranu životného prostredia: Marielle Francová, Claudelice Silva dos Santosová a domorodý náčelník Raoni. S dôrazom na skutočnosť, že po nástupe nového brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara bola zavedená "a mnoho domorodcov zomiera pri obrane svojho životného priestoru, keď doplácajú na ťažbu dreva v pralesoch.Frakcia Zelených zároveň na túto cenu nominovala aj brazílskeho aktivistu v oblasti ľudských práv, novinára a politika Jeana Wyllysa. Bol prvým brazílskym kongresmanom, ktorý sa prihlásil k homosexuálnej orientácii a ktorý otvorene loboval za práva sexuálnych menšín. V januári 2019 sa pre vyhrážky smrťou vzdal kresla v Kongrese a opustil Brazíliu. Žije v Európe a v rámci svojich ciest po svete odsudzuje porušovanie ľudských práv vo svojej krajine a represívnu politiku krajne pravicovej vlády prezidenta Bolsonara.Skupina liberálov a centristov Obnovme Európu (RE) nominovala na cenu predstaviteľa ujgurskej menšiny v Číne Ilhama Tohtiho, ktorý bojuje za práva svojho etnika a podporuje vykonávanie zákonov o regionálnej autonómii. V roku 2014 ho odsúdili na doživotie za obvinenie zo separatizmu. Aj napriek tomuto trestu je známy akoSvoju nomináciu predložila aj frakcia Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR). Sacharovovu cenu by udelila skupine piatich študentiek z Kene pod názvom "The Restorers" - Stacy Owinová, Cynthia Otienová, Purity Achiengová, Mascrine Atienová a Ivy Akinyiová. Mladé študentky vyvinuli aplikáciu i-Cut zameranú na pomoc dievčatám, ktoré museli podstúpiť zmrzačenie pohlavných orgánov. Ide o zákrok, ktorý je medzinárodne uznávaný ako porušovanie ľudských práv. V súčasnosti žije na svete viac ako 200 miliónov žien, ktoré boli podrobené tejto praktike. Každý rok sú riziku zmrzačenia pohlavných orgánov vystavené asi tri milióny dievčat.Po predstavení jednotlivých nominácií sa záležitosti ujmú parlamentné výbory pre zahraničné veci a rozvoj. Ich členovia vyberú užší zoznam troch finalistov, z ktorých 24. októbra o víťazovi rozhodne Konferencia predsedov, zložená z predsedu EP a šéfov politických skupín. Tohoročná cena bude udelená 18. decembra na plenárnom zasadnutí EP v Štrasburgu.