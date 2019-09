Rezort zahraničia SR cestujúcim do Japonska odporúča overiť si lety

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 20. augusta (TASR) - Cestujúci do západného Japonska by si mali vopred overiť, či ich lety neboli zrušené. V súvislosti s blížiacou sa silnou tropickou búrkou to odporúča Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.Búrka má podľa japonskej meteorologickej agentúry zasiahnuť najmä Okinawu, Kjúšu a ďalšie ostrovy na západe Japonska. Slovenským občanom, ktorí sa už v Japonsku nachádzajú, rezort diplomacie odporúča riadiť sa pokynmi miestnych úradov, polície a záchranných zložiek.Ministerstvo zároveň občanov vyzýva pri ceste do Japonska zvážiť dobrovoľnú elektronickú registráciu na jeho stránkach.