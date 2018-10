Na snímke pohľad na rokovaciu sálu počas 35. schôdze NR SR 16. októbra 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 16. októbra (TASR) - Politické strany dostanú limity na počet členov, upraví sa aj ich fungovanie. Parlament totiž 78 hlasmi schválil novelu zákona o politických stranách, ktorú iniciovala koaličná SNS.Právna norma určuje politickým stranám, ktoré chcú kandidovať do NR SR či Európskeho parlamentu, konkrétne počty členov. Tieto strany majú mať po novom dvojnásobok počtu kandidátov na listine, teda ak kandiduje 150 kandidátov, tak aspoň 300 členov, alebo aspoň 45 členov najvyššieho orgánu. Novela má tiež zabrániť kupovaniu strán a upraviť nakladanie s finančnými darmi.Novinkou je aj to, že názov politickej strany alebo jej skratka nesmú obsahovať meno alebo priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo členom prípravného výboru strany. Zmeny sa týkajú aj pôžičiek, strany majú na svojich webstránkach zverejňovať údaje o prijatej pôžičke aj s informáciami o osobe, ktorá ju poskytla. Mali by tak urobiť do 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o pôžičke.Ďalší návrh hovorí o daroch. Strana podľa neho bude môcť prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie, iba ak jeho hodnota od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 300.000 eur. Rovnako si strana má po novom zriadiť platobný účet v Štátnej pokladnici, na ktorom budú príspevky zo štátneho rozpočtu. Číslo osobitného účtu má oznámiť ministerstvu financií a štátnej komisii, ktorá ho zverejní na webe. Tento účet nemá byť rovnaký ako transparentný účet zriadený pre voľby.V novele je aj opatrenie, aby tvorcovia strany a programu, pre ktorý bola ich strana zrušená, nemohli byť počas piatich rokov členom prípravného výboru akejkoľvek politickej strany, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom najvyššieho, výkonného, rozhodcovského a revízneho orgánu akejkoľvek politickej strany. Za porušenie by mala hroziť strane pokuta 3500 eur.