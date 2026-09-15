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15. septembra 2026
Politické strany môžu delegovať členov do komisií pre samosprávne voľby už len do 17. septembra
Nominovať člena a náhradníka do komisie môžu politické strany alebo koalície, ktoré podali kandidátne listiny do príslušných zastupiteľstiev. Politické strany majú posledné dni na delegovanie ...
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15.9.2026 (SITA.sk) - Nominovať člena a náhradníka do komisie môžu politické strany alebo koalície, ktoré podali kandidátne listiny do príslušných zastupiteľstiev.
Politické strany majú posledné dni na delegovanie členov do volebných komisií pre voľby do orgánov územnej samosprávy. Termín uplynie vo štvrtok 17. septembra. Spojené komunálne a samosprávne (župné) voľby sa uskutočnia v sobotu 24. októbra.
Fungovať bude 6 029 okrskových volebných komisií, ktoré budú kreované spoločne pre oba druhy volieb. Okrem toho sa vytvorí 49 okresných volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávy obcí a 96 obvodných volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávnych krajov.
Nominovať člena a náhradníka do komisie môžu politické strany alebo koalície, ktoré podali kandidátne listiny do príslušných zastupiteľstiev. Právo delegovať nemajú politické strany a koalície, ktoré podali kandidátnu listinu len pre voľby starostu obce, takisto ani nezávislí kandidáti.
Oznámenia o delegovaní sa doručujú starostovi, prípadne primátorovi, prednostovi okresného úradu a predsedovi samosprávneho kraja. Už skôr bolo vytvorených 2 926 miestnych (mestských) volebných komisií a 8 volebných komisií samosprávneho kraja, ktoré zabezpečovali registráciu kandidátov.
Členom volebnej komisie môže byť občan Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý najneskôr v deň delegovania do volebnej komisie dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt na Slovensku. Trvalý pobyt sa neviaže na obec, v ktorej má vykonávať funkciu člena volebnej komisie.
Členovia volebnej komisie sú povinní zachovávať pri výkone funkcie nestrannosť a nepôsobiť v prospech alebo neprospech kandidujúcich subjektov či už svojím správaním alebo odevom. Takisto nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.
Okrskové volebné komisie budú mať v spojených voľbách viac práce, pretože hoci sa voľby konajú v jeden deň, pre každé z nich sa zvlášť vyhotovuje zoznam voličov, v ktorom budú členovia komisie zaznamenávať poradové číslo voliča. Takisto budú zisťovať výsledky až dvoch volieb, ako prvé výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov a potom do orgánov samosprávy obcí.
Členovia komisií majú nárok na odmenu, ktorá je vzhľadom na náročnosť práce počas dvoch volieb v jeden deň v dvojnásobnej výške. Člen okrskovej volebnej komisie má nárok na odmenu spolu vo výške 165,20 eura, predseda okrskovej volebnej komisie 214,76 eura a zapisovateľ 206,50 eura.
Zdroj: SITA.sk - Politické strany môžu delegovať členov do komisií pre samosprávne voľby už len do 17. septembra © SITA Všetky práva vyhradené.
Politické strany majú posledné dni na delegovanie členov do volebných komisií pre voľby do orgánov územnej samosprávy. Termín uplynie vo štvrtok 17. septembra. Spojené komunálne a samosprávne (župné) voľby sa uskutočnia v sobotu 24. októbra.
Fungovať bude 6 029 okrskových volebných komisií, ktoré budú kreované spoločne pre oba druhy volieb. Okrem toho sa vytvorí 49 okresných volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávy obcí a 96 obvodných volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávnych krajov.
Nominovať člena a náhradníka do komisie môžu politické strany alebo koalície, ktoré podali kandidátne listiny do príslušných zastupiteľstiev. Právo delegovať nemajú politické strany a koalície, ktoré podali kandidátnu listinu len pre voľby starostu obce, takisto ani nezávislí kandidáti.
Oznámenia o delegovaní sa doručujú starostovi, prípadne primátorovi, prednostovi okresného úradu a predsedovi samosprávneho kraja. Už skôr bolo vytvorených 2 926 miestnych (mestských) volebných komisií a 8 volebných komisií samosprávneho kraja, ktoré zabezpečovali registráciu kandidátov.
Členom volebnej komisie môže byť občan Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý najneskôr v deň delegovania do volebnej komisie dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt na Slovensku. Trvalý pobyt sa neviaže na obec, v ktorej má vykonávať funkciu člena volebnej komisie.
Členovia volebnej komisie sú povinní zachovávať pri výkone funkcie nestrannosť a nepôsobiť v prospech alebo neprospech kandidujúcich subjektov či už svojím správaním alebo odevom. Takisto nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.
Okrskové volebné komisie budú mať v spojených voľbách viac práce, pretože hoci sa voľby konajú v jeden deň, pre každé z nich sa zvlášť vyhotovuje zoznam voličov, v ktorom budú členovia komisie zaznamenávať poradové číslo voliča. Takisto budú zisťovať výsledky až dvoch volieb, ako prvé výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov a potom do orgánov samosprávy obcí.
Členovia komisií majú nárok na odmenu, ktorá je vzhľadom na náročnosť práce počas dvoch volieb v jeden deň v dvojnásobnej výške. Člen okrskovej volebnej komisie má nárok na odmenu spolu vo výške 165,20 eura, predseda okrskovej volebnej komisie 214,76 eura a zapisovateľ 206,50 eura.
Zdroj: SITA.sk - Politické strany môžu delegovať členov do komisií pre samosprávne voľby už len do 17. septembra © SITA Všetky práva vyhradené.
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