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 24hod.sk    Ekonomika

15. septembra 2026

Rodinným firmám chýba na Slovensku potrebná legislatíva, hrozí útek kapitálu do zahraničia


Tagy: Kapitál Podnikateľské prostredie rodinné firmy Rodinné podniky

Rodinné firmy sú významnou súčasťou slovenskej ekonomiky a vyžadujú predvídateľné podmienky, kvalitnú pracovnú silu a jasné pravidlá fungovania.



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gettyimages 1136530201 676x451 15.9.2026 (SITA.sk) - Rodinné firmy sú významnou súčasťou slovenskej ekonomiky a vyžadujú predvídateľné podmienky, kvalitnú pracovnú silu a jasné pravidlá fungovania.


Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS), Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) a Slovenská asociácia finančníkov (SAF) upozorňujú na nebezpečenstvo odchodu domáceho kapitálu do zahraničia kvôli absencii legislatívy týkajúcej sa rodinných firiem.

Súčasný legislatívny rámec nepočíta s inštitútmi, ako sú súkromné nadácie či zverenecké fondy, ktoré by pomohli zabezpečiť kontinuitu a ochranu rodinných subjektov pri odovzdávaní podnikov ďalšej generácii. Rodinné firmy sú významnou súčasťou slovenskej ekonomiky a vyžadujú predvídateľné podmienky, kvalitnú pracovnú silu a jasné pravidlá fungovania.

Postupný presun kapitálu


V zahraničí, najmä v susedných krajinách, už existujú nástroje, ktoré pomáhajú udržať majetok v rodine a zabraňujú jeho rozdrobeniu. Na Slovensku však podnikatelia takéto možnosti hľadajú v zahraničí, čo vedie k postupnému presunu kapitálu, investícií a potenciálnych daňových príjmov mimo domovskú ekonomikou.

Podľa prezidenta ZPS Jána Solíka chýbajúce súkromné nadácie a zverenecké fondy podkopávajú slovenskú ekonomiku a spôsobujú, že ministerstvo prichádza o významné prostriedky. Slovenskí podnikatelia už v Česku založili takmer 300 takýchto inštitútov. Prezidentka SKDP Miriam Galandová upozorňuje, že založenie týchto štruktúr v zahraničí je často len prvým krokom vedúcim k presunu holdingových štruktúr, vyplácaniu dividend či zmene daňovej rezidencie podnikateľských rodín.

Výzva vláde a poslancom


Advokát Martin Mičák zo SAF dodáva, že odliv kapitálu je ťažko zvratný, akonáhle je raz rodinný majetok spravovaný zahraničnými fondmi. Doteraz sa na Slovensku neprihlásila do registra rodinných firiem ani jedna spoločnosť, čo podčiarkuje neefektívnosť existujúcej legislatívy. Poslanci niekoľkokrát neúspešne rokovali o zavedení súkromných nadácií, ktoré by mohli situáciu zlepšiť, vrátane najnovšieho Občianskeho zákonníka.

Podnikatelia vyzývajú vládu a zákonodarcov, aby zaviedli moderné a osvedčené nástroje na správu a ochranu rodinného majetku. Bez toho slovenská ekonomika bude naďalej strácať kapitál, investície a daňové príjmy, ktoré by inak mohli zostať doma.


Zdroj: SITA.sk - Rodinným firmám chýba na Slovensku potrebná legislatíva, hrozí útek kapitálu do zahraničia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kapitál Podnikateľské prostredie rodinné firmy Rodinné podniky
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