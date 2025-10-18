|
Sobota 18.10.2025
Meniny má Lukáš
18. októbra 2025
Politickou nočnou morou je pre Brusel Budapešť ako miesto schôdzky Trump-Putin
Tagy: Budapešť samit vojna na Ukrajine
Európska únia považuje za urážku to, že americký prezident Donald Trump a ruský vodca Vladimir ...
18.10.2025 (SITA.sk) - Európska únia považuje za urážku to, že americký prezident Donald Trump a ruský vodca Vladimir Putin si naplánovali stretnutie v maďarskom hlavnom meste. Plánované stretnutie Trumpa a Putina v Budapešti stavia šéfov inštitúcií EÚ a NATO do nepríjemnej situácie, keďže majú v úmysle diskutovať o ruskej vojne proti Ukrajine v krajine EÚ, ale bez účasti samotnej EÚ, uviedol španielsky denník El País. Všíma si to web Ukrajinská pravda.
„Miesto bolo vybrané starostlivo, pretože môže Rusku prospieť prehĺbením rozporov v EÚ v otázke vzťahu ku Kremľu. Mohlo by to tiež urobiť veľkú láskavosť pre (maďarského premiéra Viktora) Orbána, ktorého na budúci rok čakajú voľby,“ povedal nemenovaný európsky diplomat.
Vo verejných vyhláseniach lídri EÚ uvádzajú, že stretnutie Trumpa a Putina by bolo prospešné, ak by pomohlo ukončiť ruskú inváziu na Ukrajinu. V súkromných rozhovoroch to však viaceré zdroje označili za „politickú nočnú moru“ pre EÚ, dodáva španielsky denník.
