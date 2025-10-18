|
18. októbra 2025
Predavačku napadol motorovou pílou
Motorovou pílou zaútočil v stredu v českom mestečku Horní Blatná v okrese Karlove Vary cudzinec na predavačku vietnamského pôvodu v obchode so zmiešaným tovarom. Ako informuje web
18.10.2025 (SITA.sk) - Motorovou pílou zaútočil v stredu v českom mestečku Horní Blatná v okrese Karlove Vary cudzinec na predavačku vietnamského pôvodu v obchode so zmiešaným tovarom. Ako informuje web TN.cz podľa portálu Krimi Plzeň je útočníkom muž z Nemecka.
„Podozrivý muž prišiel do miestneho obchodu, ktorý už niekoľkokrát v minulosti navštívil, ale tentoraz s elektrickým záhradným nástrojom. Chvíľu diskutoval s predavačkou, ohrozoval ju a následne na ňu zaútočil," uviedla policajná hovorkyňa Kateřina Pešková.
Na záberoch je viditeľné, že muž najprv pristúpil k pokladni a následne začal elektrickou pílou rezať do pultu a vystaveného tovaru. Potom, čo sa vystrašená predavačka dala na útek, sa rozbehol za ňou a dostihol ju medzi regálmi. Život žene zachránil okoloidúci, ktorý útočníka okríkol a tým zamedzil tomu, aby v útoku pokračoval.
Päťdesiatpäťročná napadnutá žena skončila s vážne poranenou hornou polovicou tela v nemocnici. Podozrivého muža polícia zadržala. Prečo na ženu zaútočil, sa však zatiaľ nevie. „Motív činu je predmetom vyšetrovania. Kriminalisti začali úkony trestného konania pre podozrenie zo spáchania obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu," uzavrela hovorkyňa.
Zdroj: SITA.sk - Predavačku napadol motorovou pílou © SITA Všetky práva vyhradené.
