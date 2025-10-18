Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 18.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lukáš
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

18. októbra 2025

Predavačku napadol motorovou pílou


Tagy: Pokus o vraždu

Motorovou pílou zaútočil v stredu v českom mestečku Horní Blatná v okrese Karlove Vary cudzinec na predavačku vietnamského pôvodu v obchode so zmiešaným tovarom. Ako informuje web



Zdieľať
gettyimages 1934425694 676x230 18.10.2025 (SITA.sk) - Motorovou pílou zaútočil v stredu v českom mestečku Horní Blatná v okrese Karlove Vary cudzinec na predavačku vietnamského pôvodu v obchode so zmiešaným tovarom. Ako informuje web TN.cz podľa portálu Krimi Plzeň je útočníkom muž z Nemecka.


Podozrivý muž prišiel do miestneho obchodu, ktorý už niekoľkokrát v minulosti navštívil, ale tentoraz s elektrickým záhradným nástrojom. Chvíľu diskutoval s predavačkou, ohrozoval ju a následne na ňu zaútočil," uviedla policajná hovorkyňa Kateřina Pešková.

Na záberoch je viditeľné, že muž najprv pristúpil k pokladni a následne začal elektrickou pílou rezať do pultu a vystaveného tovaru. Potom, čo sa vystrašená predavačka dala na útek, sa rozbehol za ňou a dostihol ju medzi regálmi. Život žene zachránil okoloidúci, ktorý útočníka okríkol a tým zamedzil tomu, aby v útoku pokračoval.

Päťdesiatpäťročná napadnutá žena skončila s vážne poranenou hornou polovicou tela v nemocnici. Podozrivého muža polícia zadržala. Prečo na ženu zaútočil, sa však zatiaľ nevie. „Motív činu je predmetom vyšetrovania. Kriminalisti začali úkony trestného konania pre podozrenie zo spáchania obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu," uzavrela hovorkyňa.


Zdroj: SITA.sk - Predavačku napadol motorovou pílou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Pokus o vraždu
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Politickou nočnou morou je pre Brusel Budapešť ako miesto schôdzky Trump-Putin
<< predchádzajúci článok
Armáda má nového ordinára, prezident verí, že bude úspešne pokračovať v diele svojho predchodcu

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 