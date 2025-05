Politika a peniaze nás rozdeľujú aj doma, prieskum ukázal realitu slovenských rodín

19.5.2025 (SITA.sk) - Pre väčšinu Slovákov je rodina hlavným zdrojom bezpečia, blízkosti a dôvery. No prieskum Uniqa ukazuje, že pocit bezpečia v rodinách je krehkejší, než by sa mohlo zdať. Slovenské rodiny najviac rozdeľuje politika a obavy z neschopnosti postarať sa o nemohúcich členov rodiny.Podľa výsledkov prieskumu má priemerná úroveň bezpečia v slovenských rodinách hodnotu 62 bodov zo 100. Najlepšie sa ľudia cítia vo svojom vlastnom dome a pri spoločných aktivitách, no najnižšie hodnotenie získali oblasti vplyvu vonkajšieho sveta a zdravotníctva. „Prieskum skutočne ukázal, že politika a názory na globálne otázky nás v rodinách najviac rozdeľujú. Zaujímavosťou je, že tento názor zdieľajú častejšie mladšie ročníky,“ uviedol analytik Michal Mislovič Až 28 % Slovákov má v širšej rodine niekoho odkázaného na starostlivosť, pričom len 70 % ľudí je pripravených postarať sa o svojich rodičov. Starostlivosť najčastejšie zostáva na ženách a často vedie k obmedzeniu kariéry. „Neschopnosť postarať sa o nemohúcich členov rodiny je nesporne jednou z najväčších výziev modernej doby - demografia je neúprosná,“ upozorňuje generálny riaditeľ Uniqa Rastislav Havran Tretina slovenských domácností žije bez finančnej rezervy, pričom peniaze sú najčastejším zdrojom napätia v rodinách. Prieskum tiež ukázal, že len polovica rodín chodí na dovolenku spoločne a pravidelné rodinné stolovanie má 69 % domácností. Zvieratá sú pre väčšinu rodín plnohodnotnými členmi a prispievajú k pocitu pohody a bezpečia.