Packeta a Vinted spúšťajú doručovanie cez samoobslužné boxy

Ako posielanie zásielok Vinted cez Z-BOXy funguje?

Samoobslužné boxy sú trendom budúcnosti

19.5.2025 (SITA.sk) - Packeta, líder v doručovaní zásielok na Slovensku, ktorá patrí do logistickej skupiny Packeta Group, rozširuje svoju spoluprácu s online second-hand platformou Vinted. Vďaka tejto novinke môžu teraz používatelia na Slovensku, ale aj v Českej republike a Maďarsku jednoducho podať a odoslať predaný tovar prostredníctvom siete samoobslužných Z-BOXov. Tento krok výrazne zjednodušuje celý proces odosielania a zároveň zákazníkom vďaka nepretržitej prevádzke a širokej dostupnosti boxov prináša väčšiu flexibilitu.Doposiaľ bolo možné zásielky z Vinted podávať výdajných miestach . Vďaka rozšíreniu spolupráce Packety s Vinted group už namiesto čakania na otvorenie výdajného miesta môžu používatelia populárnej second-hand platformy poslať svoju zásielku . Nová možnosť podania zásielok prináša väčší komfort a šetrí čas, čo ocenia nielen predajcovia na platforme Vinted, ale aj sami zákazníci.umožní užívateľom podávať zásielky aj mimo časovo obmedzenú otváraciu dobu."Z-BOXy predstavujú modernú technológiu prispôsobenú potrebám dnešných zákazníkov. Sme lídrom na trhu v kapacitách siete výdajných boxov na Slovensku, v Česku aj v Maďarsku a sme schopní nielen užívateľom na platforme Vinted poskytnúť až milión schránok pre pohodlné a rýchle podanie zásielok,” hovoríPacketa a Vinted group spolupracujú už niekoľko rokov a počas tohto obdobia spoločne prepravili milióny zásielok s tovarom z druhej ruky nielen na Slovensku, ale aj v ďalších stredoeurópskych krajinách, kde líder na trhu v doručovaní pôsobí."Služby Packety sa týmto krokom stávajú pre užívateľov Vinted v strednej Európe ešte dostupnejšími. Podanie do Z-BOXov je krokom dopredu, ktorý zodpovedá reálnym potrebám zákazníkov a vďaka tomu môžeme zásielky doručovať pohodlnejšie," dodávaNová služba je intuitívna a jednoduchá. Kupujúci na Vinted si vyberie doručenie prostredníctvom Packety a predajca následne obdrží podací kód. Po zabalení zásielky predajca vyhľadá najbližší Z-BOX , zadá kód na klávesnici a schránka sa automaticky otvorí. Stav doručenia je možné sledovať priamo v aplikácii Vinted.Doručovacia spoločnosť Packeta dlhodobo investuje do rozvoja samoobslužných boxov, čo výrazne prispieva k jej konkurencieschopnosti. Len v minulom roku znásobila kapacitu siete Z-BOXov v Slovenskej republike o 100%, čo poskytuje zákazníkom nielen široké pokrytie, ale tiež flexibilnejšie a efektívnejšie možnosti doručovania. "Záujem o doručovanie mimo domova neustále rastie, preto chceme kapacitu našej siete Z-BOXov ďalej navyšovať," uzatváraInformačný servis