Politika je tvrdá a aj politik má právo na emócie. Michelko neodsúdil Ficove slová o novinároch

Výroky premiérovi podľa Michelka neuškodili

Politici musia znášať vyššiu mieru kritiky

12.10.2024 (SITA.sk) - Aj politik má právo na emócie. Poslanec Roman Michelko (zvolený za SNS ) takto v relácii STVR Sobotné dialógy reagoval na premiérové slová na adresu novinárov. Robert Fico (Smer-SD) pred niekoľkými dňami prirovnal novinárov ku „krvilačným bastardom" („Akonáhle prišli výsledky parlamentných volieb, išli ste proti nám ako krvilační bastardi. A robíte to od rána do večera,“ povedal premiér na tlačovej besede, pozn. SITA).Michelko tiež podotkol, že politika je tvrdá, pripustil ale, že verbálne vyjadrenia takéhoto charakteru neprispievajú k politickej kultúre. „Politika je cynická a vy oslovujete predovšetkým svoje publikum," poznamenal.Nemyslí si, že by takéto výroky premiérovi v očiach jehop elektorátu škodili. Riešenie situácie s vyjadrovaním niektorých politikov vníma napríklad aj v zmene rokovacieho poriadku Národnej rady SR.Poslankyňa Irena Bihariová Progresívne Slovensko ) poznamenala, že s Michelkom sa zhodnú v tom, že politika zhrubla, no podotkla, že hoci to koalícia kritizuje, sama k tomu prispieva. „Takéto výroky škodia nám všetkým, lebo primitivizujú a „buranizujú" verejnú diskusiu," skonštatovala.Poslankyňa je toho názoru, že politici musia zniesť vyššiu mieru kritiky. „My sa môžeme navzájom častovať, ale aj tam by mala byť nejaká miera," zdôraznila. Dodala, že politici by mali začať najmä od seba, keďže sú tí, ktorí formujú verejnú diskusiu.Michelko si nemyslí, že premiérove slová boli za čiarou, Bihariová je toho názoru, že červenú čiaru prekročil o niekoľko míľ.