 Z domova

15. decembra 2025

Politika na štyri svetové strany prináša svoje výsledky, pochválil sa Fico. V lete navštívi Trumpa


Tagy: Americký prezident Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky zahraničná návšteva

Predseda slovenskej vlády Robert Fico (Smer-SD) sa stretol so štátnym tajomníkom Ministerstva energetiky Spojených štátov amerických (USA) ...



cpac_2025_57485 676x451 15.12.2025 (SITA.sk) - Predseda slovenskej vlády Robert Fico (Smer-SD) sa stretol so štátnym tajomníkom Ministerstva energetiky Spojených štátov amerických (USA) Jamesom P. Danlym. Ako informovali z Tlačového a informačného odboru Úradu vlády (ÚV) SR, Danly Ficovi doručil pozvanie od amerického prezidenta Donalda Trumpa na návštevu USA a stretnutie s ním.


„Suverénna zahraničná politika orientovaná na všetky štyri svetové strany prináša svoje výsledky. Máme rešpekt, dostávame ponuky na investície, nevyhýbajú sa nám svetoví lídri. Tento rok som sa opakovane stretol s prezidentmi Číny, Ruskej federácie, Brazílie, Vietnamu, Juhoafrickej republiky, rokoval som s najvýznamnejším hráčom v EÚ s nemeckým spolkovým kancelárom a absolvoval som desiatky iných dôležitých bilaterálnych stretnutí s lídrami krajín na globálnom juhu, na západe, či východe," uviedol Fico v súvislosti so stretnutím. Doplnil, že v budúcom roku očakávajú na Slovensku viacerých zahraničných hostí.

„Je pre mňa cťou, že včera mi osobitný posol amerického prezidenta D. Trumpa odovzdal písomné pozvanie na návštevu USA a stretnutie s ním," doplnil predseda vlády SR.

Uviedol, že chcú spoločne podporiť podpísanie medzivládnej dohody medzi oboma štátmi o spolupráci v jadrovej energetike, rovnako si chcú vymeniť aj názory na najaktuálnejšie svetové témy. „Časovým rámcom mojej návštevy sú oslavy 250. výročia nezávislosti USA a konanie Majstrovstiev sveta vo futbale," uzavrel Fico.


Zdroj: SITA.sk - Politika na štyri svetové strany prináša svoje výsledky, pochválil sa Fico. V lete navštívi Trumpa © SITA Všetky práva vyhradené.

<< predchádzajúci článok
Progresívci vyzývajú Pellegriniho, aby vrátil do parlamentu schválenú novelu Trestného zákona

