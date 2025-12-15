Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

15. decembra 2025

Progresívci vyzývajú Pellegriniho, aby vrátil do parlamentu schválenú novelu Trestného zákona


Progresívne Slovensko (PS) vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby vrátil do parlamentu nedávno schválenú novelu ...



6769596c5a6cc815271117 676x451 15.12.2025 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko (PS) vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby vrátil do parlamentu nedávno schválenú novelu Trestného zákona. Na tlačovej besede to uviedol predseda hnutia Michal Šimečka. Pozval tiež na protestnú akciu opozičných strán, ktorá sa bude konať v utorok 16. decembra o 18:00 na Námestí slobody v Bratislave. Šimečka avizoval aj ďalšie podujatia po celom Slovensku, podľa jeho slov ich organizujú v spolupráci s partnerskými opozičnými stranami.


Ak zákon prezident vráti do parlamentu a následne bude jeho veto prelomené, progresívci podajú podnet na Ústavný súd SR. Ten podajú aj v prípade, ak by Pellegrini zákon podpísal. Opozičné strany vytýkajú najnovšej novele Trestného zákona viaceré prílepky, ktoré k nemu boli pridané, medzi nimi aj tú, ktorá mení postavenie takzvaných kajúcnikov.

Vyfabulovaný príbeh o prenasledovaní


Predseda PS tiež reagoval na tlačovú besedu vládnej strany Smer-SD, kde jej predstavitelia hovorili o cielenej manipulácii trestných konaní voči predstaviteľom tejto strany. Označil to za vyfabulovaný príbeh, podľa jeho slov to predstavitelia tejto strany robia dlhodobo, no teraz je to podľa Šimečku o to nebezpečnejšie, že to robia z pozície moci.

„Keď predseda vlády z tlačovej konferencie verejne zastrašuje a útočí na prokurátorov, sudcov a policajtov, to nie je normálne v demokracii, v právnom štáte. To nie je normálne v krajine, kde má byť oddelená politická moc od tej súdnej,“ vyhlásil Šimečka. Označil to za nebezpečné zastrašovanie všetkých, ktorí na týchto prípadoch pracujú. Ocenil, že sa voči tomu vymedzil generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Smer sa zaštiťuje svojimi voličmi


„Nepoznám inú vládu vo svete, ktorý by prijímala opatrenia v parlamente, aby pomáhala zločinu,“ vyhlásil. Vyzval politikov Smeru, aby sa nezaštiťovali svojimi voličmi. Uviedol to v kontexte toho, že neraz sa vyjadrili, že ich voliči od nich chcú vyšetrenie diania v rokoch 2020 až 2023. Podľa šéfa progresívcov voliči skôr chcú slušné platy, lepší život, lacnejšie potraviny, ale aj bezpečie.

Poukázal na dôsledky predošlej novelizácie Trestného zákona. Vystríhal, že najnovšia novela predmetného zákona môže viesť k tomu, že štát si zviaže ruky pri vyšetrovaní mafiánskych trestných činov. Šimečka tiež vyjadril presvedčenie, že aj voliči prezidenta Pellegriniho chcú bezpečie.


Zdroj: SITA.sk - Progresívci vyzývajú Pellegriniho, aby vrátil do parlamentu schválenú novelu Trestného zákona © SITA Všetky práva vyhradené.

