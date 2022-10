Politológ Cirner si myslí, že Matoviča neodvolajú. Ale dnes je vraj v politike všetko možné

Rétorické cvičenia

SaS sa nevráti do koalície

3.10.2022 (Webnoviny.sk) - Odvolanie Igora Matoviča OĽaNO ) z postu ministra financií sa zrejme v utorok v parlamente nepodarí, podržia ho nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu . Pre agentúru SITA to uviedol politológ Michal Cirner Zároveň však dodal, že dnes je v politike všetko možné a nevylúčil ani možnosť, že by poslanci Matoviča predsa len odvolali. „Dnes to vyzerá tak, že koalíciu podporujú niektorí poslanci, ktorí kandidovali na kandidátke Kotlebovej Ľudovej strany Naše Slovensko , skupina tzv. tarabovcov. Či to je naozaj tak, to sa ukáže v utorok v parlamente," povedal Cirner.Ak sa podpora zo strany tarabovcov potvrdí v praxi, nastaví to podľa politológa zrkadlo poslancom vládnej koalície, ktorí deklarovali, že nebudú spolupracovať s odídencami z fašistickej strany. „Verejnosť aj médiá budú žiadať od nich vysvetlenie. Bude sa to zrejme odôvodňovať tak, že ide iba o ad hoc spoluprácu," myslí si Cirner.Predseda mimoparlamentnej strany ŽIVOT – Národná strana Tomáš Taraba vo štvrtok 29. septembra na sociálnej sieti adresoval šéfovi strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richardovi Sulíkovi výzvu, aby do hlasovania verejne povedal, že dodá hlasy na predčasné voľby, inak sa na hlasovaní o odvolaní Matoviča nezúčastní.Podľa Cirnera ide o „rétorické cvičenia" a vyjadrenia, ktoré majú smerovať k Tarabovým voličom a sympatizantom. „Najdôležitejšie sú tu zákulisné rokovania a tie my nevidíme. Nevieme, kto žiada čo a za čo," podotkol Cirner.Cirner zdôraznil, že ťažisko politickej moci sa po odchode SaS z koalície posunulo do parlamentu a každý poslanec cíti oveľa viac váhu svojho hlasu. Menšinovej vláde sa bude podľa neho len veľmi ťažko vládnuť bez podpory SaS alebo niektorých poslancov z opozície a skôr či neskôr sa môžu objaviť podozrenia z kupovania poslancov, ako tomu bolo za čias menšinovej vlády Mikuláša Dzurindu Politológ neočakáva, že by SaS v prípade Matovičovho odvolania mala záujem vrátiť sa do koalície. Túto možnosť jej Matovič verejne ponúkol vo svojom prejave v parlamente 29. septembra. „Ja si nemyslím, že budú dvakrát vstupovať do tej istej rieky, aj keď nedá sa ani to vylúčiť. Skôr si myslím, že budú mať záujem o predčasné voľby," zhodnotil Cirner.Matovič vo svojom prejave v parlamente opakovane napádal médiá a novinárov a používal tiež prirovnania k Hitlerovmu Nemecku.Cirner hovorí, že takéto vyjadrenia sú „cez čiaru". „Politik v civilizovanej krajine by sa určite nemal takto vyjadrovať a mal by poznať silu a význam slov. Politická kultúra na Slovensku je na veľmi nízkej úrovni a ja si myslím, že tú latku nastavuje práve Igor Matovič ako niekdajší premiér," skonštatoval Cirner. Dodal, že politici by nemali zabúdať na to, že nereprezentujú len seba, ale sú vnímaní celou spoločnosťou aj zahraničím.